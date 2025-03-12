Ece Gürel'in Babasının İddiasından Yalı Çapkını Finaline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Ece Gürel'in Babasının İddiasından Yalı Çapkını Finaline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
12 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kanal D'nin fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey, Tekin ailesini bir arada tutmak için sık sık baskıya başvuruyordu.
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Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her bir hamleyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran ve her bölümüyle olay yaratan bir dizi olmayı sürdürüyor.
Kenan Işık sunuculuğunda başlayan Kim Milyoner Olmak İster, yalnızca Türkiye dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanan bir program.
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.
Ece Gürel'in ölümünü şüpheli bulan ailesi, bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.
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Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, seneler sonra yeni mesleğiyle gündem oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geliyor.
Bir zamanlar izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran program Çocuktan Al Haberi'ni mutlaka izlemişsinizdir.
Ece Gürel'in ailesi kızları hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere vefat haberinin ardından Müge Anlı'ya çıktı.
Sıcağı Sıcağına, aslında tarzıyla şimdilerde epey popüler olan kriminal türdeki reality şov televizyon programlarına benziyor.
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Selik çifti dün, İstanbul Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi'nden kaybolan kızlarını aramak için stüdyoya geldi.
Nihat Hatipoğlu, programdaki izleyicilerden gelen enteresan sorularla da sıkça gündeme oturuyor biliyorsunuz ki.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli dikkatleri üzerine çeken Civelek geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirmişti.
1 yıl ekranlardan uzak kalan Seda Sayan bu kez yepyeni bir programla ekranlara döndü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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