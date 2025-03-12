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Ece Gürel'in Babasının İddiasından Yalı Çapkını Finaline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ece Gürel'in Babasının İddiasından Yalı Çapkını Finaline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı Kızılcık Şerbeti yalı çapkını
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.03.2025 - 00:30

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

12 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kanal D'nin fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey, Tekin ailesini bir arada tutmak için sık sık baskıya başvuruyordu.

Kanal D'nin fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey, Tekin ailesini bir arada tutmak için sık sık baskıya başvuruyordu.

En ufak bir konuda bile abartılı tepkiler veren Ali Rıza'nın tepkilerini sıralayan X kullanıcılarının kahkaha attıran tespitlerini sizler için derledik.

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Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her bir hamleyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran ve her bölümüyle olay yaratan bir dizi olmayı sürdürüyor.

Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her bir hamleyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran ve her bölümüyle olay yaratan bir dizi olmayı sürdürüyor.

Dizide bir dönem hemen hemen tüm ülkenin nefretini kazanan 'Fatih' karakterini canlandıran Doğukan Güngör Onedio'ya konuk oldu.

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Kenan Işık sunuculuğunda başlayan Kim Milyoner Olmak İster, yalnızca Türkiye dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanan bir program.

Kenan Işık sunuculuğunda başlayan Kim Milyoner Olmak İster, yalnızca Türkiye dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanan bir program.

Bugüne kadar pek çok yarışmacının milyoner olduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bazı yarışmacılar daha ilk soruda eleniyor. Peki bu, soruların gerçekten zor olmasından mı kaynaklanıyor?

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Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’in babası Muharrem Koçoğlu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Muharram Koçoğlu, Müge Anlı'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ece Gürel'in ölümünü şüpheli bulan ailesi, bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

Ece Gürel'in ölümünü şüpheli bulan ailesi, bugün yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

Ece Gürel'in ölümünün ardından eşi Sezer Gürel'in Instagram hesabındaki sayılar dikkat çekmişti. Sezer Gürel, Grabovoi sayıları olarak bilinen bu sayılarla ilgili canlı yayında açıklama yaptı.

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Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, seneler sonra yeni mesleğiyle gündem oldu.

Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin, seneler sonra yeni mesleğiyle gündem oldu.

Kariyerine başka bir yön veren Sedef Şahin, değişimiyle de dikkat çekti.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geliyor.

Hikayesi daha da güçlenecek ve belli ki bir miktar da hiddetlenecek olan diziye Alya'nın annesi Fikriye'yi canlandırmak üzere Nursel Köse dahil oluyor.

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Bir zamanlar izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran program Çocuktan Al Haberi'ni mutlaka izlemişsinizdir.

Bir zamanlar izleyenlerin gözlerinden kalpler çıkaran program Çocuktan Al Haberi'ni mutlaka izlemişsinizdir.

O dönem ekranlarda esprileriyle herkesi kahkahaya boğan minikler, şimdilerde bambaşka hayatlar yaşıyor. Kendileri de artık kocaman birer genç kız ve delikanlı oldular.

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Ece Gürel'in ailesi kızları hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere vefat haberinin ardından Müge Anlı'ya çıktı.

Ece Gürel'in ailesi kızları hakkındaki iddialara yanıt vermek üzere vefat haberinin ardından Müge Anlı'ya çıktı.

Ece Gürel'in 4 gün boyunca ormanda ne yaşadığı gizemini korurken Müge Anlı bir tanığa ulaştı.

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Sıcağı Sıcağına, aslında tarzıyla şimdilerde epey popüler olan kriminal türdeki reality şov televizyon programlarına benziyor.

Sıcağı Sıcağına, aslında tarzıyla şimdilerde epey popüler olan kriminal türdeki reality şov televizyon programlarına benziyor.

Gelin, programda neler yaşanmış ve en çarpıcı olaylar hangileriymiş ürpertici bir nostalji yolculuğuna çıkalım...

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Selik çifti dün, İstanbul Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi'nden kaybolan kızlarını aramak için stüdyoya geldi.

Selik çifti dün, İstanbul Sultanbeyli'nin Battalgazi Mahallesi'nden kaybolan kızlarını aramak için stüdyoya geldi.

Ayşegül Selik 'Babam ablama da taciz uyguluyordu. Ben gayet ne yaptığımın farkındayım. Cahil cesaretiyle yaptığım bir şey değil. Şikayetim olmadı. Şikayet edersem üzerimde daha fazla baskı olacağını düşündüm.' dedi.

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Nihat Hatipoğlu, programdaki izleyicilerden gelen enteresan sorularla da sıkça gündeme oturuyor biliyorsunuz ki.

Nihat Hatipoğlu, programdaki izleyicilerden gelen enteresan sorularla da sıkça gündeme oturuyor biliyorsunuz ki.

Ünlü ilahiyatçıya son programda bir genç kız 'Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?' diye sordu.

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli dikkatleri üzerine çeken Civelek geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirmişti.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli dikkatleri üzerine çeken Civelek geçtiğimiz günlerde bir kaza geçirmişti.

Ameliyata girmeden önce hastane önünden paylaşım yapan Feyza Civelek 'Kolum için ameliyata giriyorum. Şans dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin' diyerek tüm sevenlerinden dua istedi.

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1 yıl ekranlardan uzak kalan Seda Sayan bu kez yepyeni bir programla ekranlara döndü.

1 yıl ekranlardan uzak kalan Seda Sayan bu kez yepyeni bir programla ekranlara döndü.

'Her Şey Masada' programının sunuculuğunu üstlenecek olan Seda Sayan yeni programının stüdyosundan ilk karesini paylaştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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