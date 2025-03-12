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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Setin Enlerini Seçti

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Setin Enlerini Seçti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.03.2025 - 19:28 Son Güncelleme: 12.03.2025 - 19:33

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Kızılcık Şerbeti son yılların en çok konuşulan dizilerinden biri. Yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her bir hamleyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran ve her bölümüyle olay yaratan bir dizi olmayı sürdürüyor. Birbirinden farklı iki sosyo-kültürel özelliklere sahip iki ailenin çocuklarının evliliğinin ardından yaşanan çatışmaların anlatıldığı dizi, oyunculuklarla da dikkat çekiyor. 

Kadrosunda usta oyuncuları barındıran dizi, yeni oyuncuları da ekranlara kazandırdı. Tüm kadro kısa sürede dünyanın dört bir yanından büyük bir hayran kitlesi yakalamayı başardı. Elbette her birinin dizi dışındaki hayatı da merak edilmeye başlandı.

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Dizide bir dönem hemen hemen tüm ülkenin nefretini kazanan 'Fatih' karakterini canlandıran Doğukan Güngör Onedio'ya konuk oldu.

Dizide bir dönem hemen hemen tüm ülkenin nefretini kazanan 'Fatih' karakterini canlandıran Doğukan Güngör Onedio'ya konuk oldu.

Kendisi için 'Fatih'i tokatlama' uygulaması yapılmıştı hatırlarsanız. Fakat son zamanlarda izleyicinin gönlünü yeniden kazanmaya başladı.

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti setinin 'enlerini' seçti.

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti setinin 'enlerini' seçti.

En süslüsünden en şakamatiğine pek çok kategoride seçim yapan Göngör, ekibin hayranlarına da oyuncuları küçük detaylarla daha yakından tanıma fırsatı sundu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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