Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör Setin Enlerini Seçti

Kızılcık Şerbeti son yılların en çok konuşulan dizilerinden biri. Yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her bir hamleyle izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran ve her bölümüyle olay yaratan bir dizi olmayı sürdürüyor. Birbirinden farklı iki sosyo-kültürel özelliklere sahip iki ailenin çocuklarının evliliğinin ardından yaşanan çatışmaların anlatıldığı dizi, oyunculuklarla da dikkat çekiyor.

Kadrosunda usta oyuncuları barındıran dizi, yeni oyuncuları da ekranlara kazandırdı. Tüm kadro kısa sürede dünyanın dört bir yanından büyük bir hayran kitlesi yakalamayı başardı. Elbette her birinin dizi dışındaki hayatı da merak edilmeye başlandı.