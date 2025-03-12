Defileye Katılan Barbara Palvin'den Dua'nın Gözlüklerine 12 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Defileye Katılan Barbara Palvin'den Dua'nın Gözlüklerine 12 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Georgina Rodriguez
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Gigi Hadid
Bella Hadid
Kylie Jenner
Rosie Huntigton
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David Beckham
Ice Spice
Dua Lipa
Barbara Palvin
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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