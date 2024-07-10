Bir X Kullanıcısının, Yargı'daki Ceylin'in Kombinlerini Inside Out Duygularıyla Eşleştirmesine Bayılacaksınız
Bir X Kullanıcısının, Yargı'daki Ceylin'in Kombinlerini Inside Out Duygularıyla Eşleştirmesine Bayılacaksınız
Inside Out filmi 2024 yılında hem sinemaya hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Filmin hayranları duygularla başka karakterleri ve dizileri eşletirmeye başladı. X'te @cdlmloml adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı da Inside Out duygularını Yargı'daki Ceylin'in kombinleriyle eşleştirdi. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.
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Inside Out 2 yani Türkçe adıyla 'Ters Yüz 2' filmi 2024 yılına damgasını vurdu desek yeridir. Film bu yıl dünya çapında en hızlı 1 milyar dolar hasılat elde eden ilk film oldu.
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9 yıl aradan sonra gelen Disney ve Pixar ortak yapımı film, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Riley'in yeni duyguları (Kaygı, Gıpta, Bıkkınlık, Utanç ve Nostalji) sinemaseverlerin ilgi odağı oldu. Tabii Neşe, Öfke, Hüzün, Tiksinti ve Korku'yu da unutmamak gerek. Onlar hâlâ favorimiz.
Üstelik sosyal medyada Inside Out'un başka film ve dizilerle eşleştirmesi de cabası. Pek çok X kullanıcısı Inside Out duygularını sevdiği dizi ve filmlerin karakterleriyle eşleştiriyor. Prens, Avrupa Yakası, Cennet Mahallesi, Kızılcık Şerbeti... Bunlar şimdilik bizim radarımıza takılanlar.
Peki bir X kullanıcısının Ceylin Erguvan Kaya - Inside Out eşleştirmesi yaptığını söylesek ne dersiniz? X'te @cdlmloml adlı bir kullanıcı, Yargı dizisinde Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin Erguvan Kaya karakterinin kıyafet seçimlerini filmdeki duygularla eşleştirmiş. Gelin o eşleştirmeye hep birlikte bakalım.
Başlıyoruz!
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Ya tam aynısı olmuş.
Kafasından bi' de ateş çıkarsa tam olacak.
Ceylin'in "Iyyy iğrendim" bakışı...
Ceylin pek korkmaz ama hadi neyse... Kıyafeti uymuş ama.
Kaygı'yı gören dövsün lütfen. Ama Ceylin'e yakışmış şimdi yalan yok.
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Tam Gıpta'lık kombin olmuş:
Ya bi Utanç kombini bu kadar tatlı olabilir:
Bıkkınlık modumuz açık:
Siz Yargı'daki Ceylin'in Inside Out eşleşmesini nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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