Bir X Kullanıcısının, Yargı'daki Ceylin'in Kombinlerini Inside Out Duygularıyla Eşleştirmesine Bayılacaksınız

Inside Out filmi 2024 yılında hem sinemaya hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Filmin hayranları duygularla başka karakterleri ve dizileri eşletirmeye başladı. X'te @cdlmloml adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı da Inside Out duygularını Yargı'daki Ceylin'in kombinleriyle eşleştirdi. Gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.