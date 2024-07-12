Dilan Polat ve Engin Polat’ın Yargılandığı Davada ‘İntikam’ Detayı Ortaya Çıktı: Erkan Şahin İfade Verdi
Dilan Polat ve Engin Polat’ın Yargılandığı Davada ‘İntikam’ Detayı Ortaya Çıktı: Erkan Şahin İfade Verdi
Dilan Polat ve Engin Polat isimli çiftin kara para aklama suçundan yargılandığı dava, iddianamedeki bir intikam hikayesiyle daha da karmaşık bir hal alıyor.
Bir zamanlar Polat çiftiyle iş yapmış olan sosyal medya ünlüsü Erkan Şahin, Engin Polat'ın telefon ve bilgisayarlarından uzaktan erişimle veri toplamış. Bu veriler, Engin Polat'ın illegal bahis organizasyonlarından para transferi gerçekleştirdiğini gösteriyor. Şahin'in bu bilgileri savcıyla paylaştığı da iddianamede belirtilmiş.
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Sosyal medya fenomeni Erkan Şahin, intikam için Dilan ve Engin Polat hakkıdaki soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Şahin, Polat'ların yasa dışı bahis bağlantılarını delilleriyle birlikte savcıyla paylaştı.
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Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli kara para aklama iddiasıyla yargılanıyor. Polat'larla ilgili hazırlanan iddianamede başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Erkan Şahin’in tanık olarak verdiği ifade de yer aldı.
İddiaya göre Erkan Şahin, Polat çiftinin telefon ve bilgisayarlarına uzaktan erişim yolu ile bağlanıp işine yarayabilecek verileri topladı.
Şahin, Engin Polat'ın yasa dışı bahis ile ilgili konuşmalar yaptığını, bazı siteler para yatırdığı, anaparasının yüzde 40'ını da kar payı olarak kripto paralar üzerinden geri aldığını savcıya anlattı.
Savcılık tarafından iddialarla ilgili araştırma yapıldı. Engin Polat’ın bahsi geçen yasa dışı bahis siteleriyle irtibatı olduğu tespit edildi.
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İddianamede Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın idaresinde olan yasa dışı bahis sitelerinin sosyal medya üzerinden tanıtımını yaptığı konumu itibari ile örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.
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