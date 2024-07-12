Dilan Polat ve Engin Polat’ın Yargılandığı Davada ‘İntikam’ Detayı Ortaya Çıktı: Erkan Şahin İfade Verdi

Dilan Polat ve Engin Polat isimli çiftin kara para aklama suçundan yargılandığı dava, iddianamedeki bir intikam hikayesiyle daha da karmaşık bir hal alıyor.

Bir zamanlar Polat çiftiyle iş yapmış olan sosyal medya ünlüsü Erkan Şahin, Engin Polat'ın telefon ve bilgisayarlarından uzaktan erişimle veri toplamış. Bu veriler, Engin Polat'ın illegal bahis organizasyonlarından para transferi gerçekleştirdiğini gösteriyor. Şahin'in bu bilgileri savcıyla paylaştığı da iddianamede belirtilmiş.