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4 Güzelin Adı Geçmişti: Yeni Karadeniz Dizisi Maçari'de Halit Özgür Sarı'nın Partneri Belli Oldu!

4 Güzelin Adı Geçmişti: Yeni Karadeniz Dizisi Maçari'de Halit Özgür Sarı'nın Partneri Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.05.2025 - 00:41

Yeni sezon hazırlıkları konusunda hızla kollarını sıvayan ATV yeni dizileri için çalışmalara başladı. Başta adının 'Skandal' olması planlanan şimdiyse 'Maçari' olarak değiştirilen Karadeniz dizisi bunun en büyük örneklerinden biri oldu. 

Başrolünde Halit Özgür Sarı'nın rol alacağı dizide ünlü oyuncuya kimin eşlik edeceği merak konusu olmuştu. 4 güzel oyuncuya teklif gittiği de belirtilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Halit Özgür Sarı'nın partneri belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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ATV'nin en yeni dizisi olan Maçari şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ATV'nin en yeni dizisi olan Maçari şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dizinin adı ilk başta Skandal düşünülse de proje aşamasındayken bu karardan vazgeçildi. Çekimleri Trabzon'da başlayıp İstanbul'a taşınacak olan Maçari dizisinin başrolü konusu bugün gündem oldu. 

Son olarak 'Yabani' dizisinde başrol olarak ekranlarımıza gelen Halit Özgür Sarı'nın Maçari'nin erkek başrolü olduğu açıklandı. 'Azil' karakterini canlandıracak olan Sarı'nın partnerinin kim olacağı konusu da merak edildi.

Detaylar...

Dizinin kadın başrolü için ise 4 ayrı güzel oyuncuya teklif gittiği belirtildi. Bu isimler de; Özge Yağız, Hafsanur Sancaktutan, Meltem Akçöl ve Nilsu Berfin Aktaş oldu.

Dizinin kadın başrolü için ise 4 ayrı güzel oyuncuya teklif gittiği belirtildi. Bu isimler de; Özge Yağız, Hafsanur Sancaktutan, Meltem Akçöl ve Nilsu Berfin Aktaş oldu.

Birbirinden popüler dört oyuncunun içinden kimin başrol olacağına dair tahminler yürütülerken, beklenen haber geldi. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O3 Medya imzası taşıyan Maçari dizisinin 'Güneş'i Özge Yağız oldu.

2023 yılında atv’de yayınlanan 'Safir' dizisinin başrolü seçilen Yağız, Halit Özgür Sarı’yla beraber bir deneme çekimi gerçekleştirmişti. Bu çekimin ardından Yağız' Sarı'yı sosyal medyadan takip etmeye başlayınca 'Bir partnerlik gelir mi?' sorusunu o dönemlerden akıllara getirmişti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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