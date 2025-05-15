4 Güzelin Adı Geçmişti: Yeni Karadeniz Dizisi Maçari'de Halit Özgür Sarı'nın Partneri Belli Oldu!
Yeni sezon hazırlıkları konusunda hızla kollarını sıvayan ATV yeni dizileri için çalışmalara başladı. Başta adının 'Skandal' olması planlanan şimdiyse 'Maçari' olarak değiştirilen Karadeniz dizisi bunun en büyük örneklerinden biri oldu.
Başrolünde Halit Özgür Sarı'nın rol alacağı dizide ünlü oyuncuya kimin eşlik edeceği merak konusu olmuştu. 4 güzel oyuncuya teklif gittiği de belirtilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Halit Özgür Sarı'nın partneri belli oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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ATV'nin en yeni dizisi olan Maçari şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Dizinin kadın başrolü için ise 4 ayrı güzel oyuncuya teklif gittiği belirtildi. Bu isimler de; Özge Yağız, Hafsanur Sancaktutan, Meltem Akçöl ve Nilsu Berfin Aktaş oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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