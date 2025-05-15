4 Güzelin Adı Geçmişti: Yeni Karadeniz Dizisi Maçari'de Halit Özgür Sarı'nın Partneri Belli Oldu!

Yeni sezon hazırlıkları konusunda hızla kollarını sıvayan ATV yeni dizileri için çalışmalara başladı. Başta adının 'Skandal' olması planlanan şimdiyse 'Maçari' olarak değiştirilen Karadeniz dizisi bunun en büyük örneklerinden biri oldu.

Başrolünde Halit Özgür Sarı'nın rol alacağı dizide ünlü oyuncuya kimin eşlik edeceği merak konusu olmuştu. 4 güzel oyuncuya teklif gittiği de belirtilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Halit Özgür Sarı'nın partneri belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş