Arka Sokaklar Dizisinin Kadrosuna Usta Tiyatrocu Dahil Oluyor!
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar cephesinden bomba gibi bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, 20. sezon hazırlığı yapan Arka Sokaklar'a usta bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Hem Kanal D'nin hem Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar tam 19 sezondur devam ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arka Sokaklar kadrosuna usta bir oyuncu dahil oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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