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Arka Sokaklar Dizisinin Kadrosuna Usta Tiyatrocu Dahil Oluyor!

Arka Sokaklar Dizisinin Kadrosuna Usta Tiyatrocu Dahil Oluyor!

Arka Sokaklar
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.05.2025 - 00:18

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar cephesinden bomba gibi bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, 20. sezon hazırlığı yapan Arka Sokaklar'a usta bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Hem Kanal D'nin hem Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar tam 19 sezondur devam ediyor.

Hem Kanal D'nin hem Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar tam 19 sezondur devam ediyor.

2006 yılından beri hayatımızın bir parçası haline gelen Arka Sokaklar'dan final tartışmalarına nokta koyan bir haber gelmişti. 20. sezon onayı aldığı netlik kazanan dizinin kadrosunda da önemli gelişmeler yaşanmıştı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekibin çevresinde gelişen olayların anlatıldığı polisiye dizinin kadrosundan 'Aylin'i canlandıran Özlem Çınar ayrılmıştı. Bu ayrılık kimilerini üzerken kimilerinin de diline düşmüştü.

Detaylar...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arka Sokaklar kadrosuna usta bir oyuncu dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arka Sokaklar kadrosuna usta bir oyuncu dahil oldu.

'Cevher Şanlı' karakterini canlandıran Nail Kırmızıgül ile Yasemin Kay Allen kadroya girmesinden sonra, bu sefer de Arka Sokaklar'a Engin Alkan katıldı. 

Rol aldığı her projeyi birkaç adım öne taşımayı başaran Engin Alkan, dizinin sürpriz karakteri olan “Adnan Baki” olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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