NOW'ın Yeni Romantik Komedi Dizisi Çift Kişilik Oda'nın İlk Bölümü İzleyicileri İkiye Böldü!

Ekranlarda sezon sonuna doğru hızla geldiğimiz bu günlerde pek çok izleyicinin en sevdiği dönem geldi çattı; yaz dizileri başladı! Uzun süredir merakla beklenen yapımlardan bir tanesi olan Çift Kişilik Oda dizisi bu akşam (22 Mayıs) NOW'da yayın hayatına başladı. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizi ilk bölümüyle büyük bir ilgi çekmeyi başardı.

Çift Kişilik Oda dizisini izleyenlerin bir kısmı yeni yapıma övgüler yağdırırken bir kısmıysa diziyi sınıfta bırakan notlar verdi! Gelin hem izleyicileren gelen ilk tepkileri hem de dizinin jeneriğini birlikte görelim!