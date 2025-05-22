NOW'ın Yeni Romantik Komedi Dizisi Çift Kişilik Oda'nın İlk Bölümü İzleyicileri İkiye Böldü!
Ekranlarda sezon sonuna doğru hızla geldiğimiz bu günlerde pek çok izleyicinin en sevdiği dönem geldi çattı; yaz dizileri başladı! Uzun süredir merakla beklenen yapımlardan bir tanesi olan Çift Kişilik Oda dizisi bu akşam (22 Mayıs) NOW'da yayın hayatına başladı. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizi ilk bölümüyle büyük bir ilgi çekmeyi başardı.
Çift Kişilik Oda dizisini izleyenlerin bir kısmı yeni yapıma övgüler yağdırırken bir kısmıysa diziyi sınıfta bırakan notlar verdi! Gelin hem izleyicileren gelen ilk tepkileri hem de dizinin jeneriğini birlikte görelim!
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Final yapan yapımların yeri hızla doldurulurken pek çoğumuzun en merak ettiği dizilerden biri de Çift Kişilik Oda olmuştu.
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Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun, yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği Çift Kişilik Oda bu akşam NOW ekranlarında yayın hayatına başladı.
Çift Kişilik Oda dizisinin jeneriğini de böyle bırakalım!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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