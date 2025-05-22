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NOW'ın Yeni Romantik Komedi Dizisi Çift Kişilik Oda'nın İlk Bölümü İzleyicileri İkiye Böldü!

NOW'ın Yeni Romantik Komedi Dizisi Çift Kişilik Oda'nın İlk Bölümü İzleyicileri İkiye Böldü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.05.2025 - 23:54

Ekranlarda sezon sonuna doğru hızla geldiğimiz bu günlerde pek çok izleyicinin en sevdiği dönem geldi çattı; yaz dizileri başladı! Uzun süredir merakla beklenen yapımlardan bir tanesi olan Çift Kişilik Oda dizisi bu akşam (22 Mayıs) NOW'da yayın hayatına başladı. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı dizi ilk bölümüyle büyük bir ilgi çekmeyi başardı. 

Çift Kişilik Oda dizisini izleyenlerin bir kısmı yeni yapıma övgüler yağdırırken bir kısmıysa diziyi sınıfta bırakan notlar verdi! Gelin hem izleyicileren gelen ilk tepkileri hem de dizinin jeneriğini birlikte görelim!

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Final yapan yapımların yeri hızla doldurulurken pek çoğumuzun en merak ettiği dizilerden biri de Çift Kişilik Oda olmuştu.

Final yapan yapımların yeri hızla doldurulurken pek çoğumuzun en merak ettiği dizilerden biri de Çift Kişilik Oda olmuştu.

Popüler bir Güney Kore yapımı ‘King The Land’ dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda hem konusu hem de dikkat çekici oyuncu kadrosuyla ön plana çıkmayı başardı. 

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (Kaan) ve Devrim Özkan (Nilüfer) ikilisini yer aldığı dizinin romantik komedi yapımlarını özleyenlere ilaç gibi geleceği önceden belli oldu.

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun, yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği Çift Kişilik Oda bu akşam NOW ekranlarında yayın hayatına başladı.

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun, yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği Çift Kişilik Oda bu akşam NOW ekranlarında yayın hayatına başladı.

Onur Büyüktopçu, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar gibi ünlü oyuncuların da kadrosunda yer aldığı Çift Kişilik Oda dizisinin ilk bölümü kısacık bir süre içinde X'in trendleri arasına girdi. 

Buram buram eskilerin yaz dizileri gibi kokan Çift Kişilik Oda dizisini çok beğenler de oldu, 'tam bir klişe' diyerek sınıfta bırakanlar da...

Çift Kişilik Oda dizisinin jeneriğini de böyle bırakalım!

Çift Kişilik Oda dizisinin ilk bölümüyse izleyicileri ikiye böldü. Gelin, kimler ne demiş birlikte görelim...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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