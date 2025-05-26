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Bahar'ın Kötü Adamıydı: Ünlü Oyuncu Leyla Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu!

Bahar'ın Kötü Adamıydı: Ünlü Oyuncu Leyla Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.05.2025 - 09:33

NOW ekranlarının en popüler yapımlarından biri olan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinde epey hareketli günler yaşanıyor. Final kararı iptal edilen diziye Selçuk Yöntem'in dahil olması epey ses getirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer de Bahar dizisinin pek de sevilmeyen ismi Leyla'nın kadrosuna transfer edildi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Son günlerde Leyla izleyicilerinin kafası bir hayli karışmış durumda.

Son günlerde Leyla izleyicilerinin kafası bir hayli karışmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde final yapacağı haberleri yayılan Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşanmıştı. Birsen Altuntaş, popüler dizinin haziran ayına kadar reytingleri yükselirse yeni sezonda da devam etme ihtimali olduğunu açıkladı. 

Final kararı iptal edilen Leyla'ya Selçuk Yöntem dahil olurken, başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın veda edeceği haberi seyirciyi hayli şaşırttı.

Sezon sonuna kısa bir zaman kala Leyla'nın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Sezon sonuna kısa bir zaman kala Leyla'nın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bahar dizisinde pek sevilmeyen bir karakter olan 'Tuğra Okaner'e hayat veren Tuğrul Tülek Leyla'nın kadrosuna dahil oldu. 

1 yıllık zaman atlaması yaşanacak olan dizide Tülek, yalıda yaşayan Köroğlu ailesi üyelerinden bir tanesi olacak. Tuğrul Tülek, Selçuk Yöntem'in canlandırdığı 'Vedat Köroğlu'nun oğlu 'Suat'ı canlandıracak. 

Yeni projesi netlik kazanan Tuğrul Tülek Leyla dizisiyle birlikte bu yıl çektiği 3. ana akım projesine imza atmış olacak. Belki hatırlayanlar vardır, kendisi Bahar'dan önce de Kızıl Goncalar kadrosunda yer almıştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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