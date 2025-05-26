Bahar'ın Kötü Adamıydı: Ünlü Oyuncu Leyla Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu!
NOW ekranlarının en popüler yapımlarından biri olan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinde epey hareketli günler yaşanıyor. Final kararı iptal edilen diziye Selçuk Yöntem'in dahil olması epey ses getirmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu sefer de Bahar dizisinin pek de sevilmeyen ismi Leyla'nın kadrosuna transfer edildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son günlerde Leyla izleyicilerinin kafası bir hayli karışmış durumda.
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Sezon sonuna kısa bir zaman kala Leyla'nın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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