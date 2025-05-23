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Müge Anlı'da Ortaya Çıkan 9 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümünde Cinayet İtirafı Geldi!

Müge Anlı'da Ortaya Çıkan 9 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümünde Cinayet İtirafı Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
23.05.2025 - 12:03

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'da 9 yaşındaki engelli çocuğun şüpheli ölümü gündeme gelmişti. Savcılığın harekete geçmesinin ardından polis ekipleri canlı yayında gözaltı yapmıştı. Gözaltına alınan anne Fatma ve Hüseyin Çavdar'dan cinayet itirafı geldi. İşte detaylar...

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Müge Anlı'da aranan kayıp sırasında şüpheli bir çocuk ölümü ortaya çıktı.

Müge Anlı'da aranan kayıp sırasında şüpheli bir çocuk ölümü ortaya çıktı.

Müge Anlı programında bir süredir aranan kayıp Mehmet Çetin davasında şüphelilerden Bayram'ın, Mehmet'in kaybolduğu sırada birlikte olduğu arkadaşı Hüseyin stüdyoya gelmişti. Hüseyin'in canlı yayına konuk olmasının ardından Anlı, önemli bir konuyu gündeme getirdi. 

Hüseyin'in 9 yaşındaki engelli üvey oğlunu öldürmekten şikayet edildiği ortaya çıktı. Üstelik şikayeti yapan kişi çocuğun annesi Hüseyin'in eşi ve Mehmet Çeitn'in kaybındaki şüpheli Bayram'ın kardeşi Fatma'ydı.

Canlı yayında gözaltı gerçekleşti, 3. günde Hüseyin'den itiraf geldi.

Canlı yayında gözaltı gerçekleşti, 3. günde Hüseyin'den itiraf geldi.

Fatma da Anlı'nın yayınına konuk oldu ve şikayetinin kasti olarak yalan beyan olduğunu açıkladı. Zaten sonrasında şikayetini geri çektiğini söyledi. Ancak Anlı bu açıklamayı ikna edici bulmadı. Fatma eşini kıskandığı için böyle bir iftira attığını söylese de çevresindekilere de Hüseyin'in oğlunu öldürdüğünü anlatmıştı. 

Savcılık konu ile ilgili harekete geçti. Yayında yapılan gözaltının ardından Hüseyin 3. günde engelli çocuğu ağzına bez sıkıştırarak öldürdüğünü itiraf etti. İtirafında 'Çıkardığı seslerden rahatsız oldum, öldürdüm'' dediği ortaya çıktı.

Hakkında çocuğu öldürme suçundan tutuklama kararı çıkan Hüseyin'in ardından bugün anne Fatma'nın da savcı önünde ifadesinin alınması bekleniyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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