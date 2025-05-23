Müge Anlı'da Ortaya Çıkan 9 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümünde Cinayet İtirafı Geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı'da aranan kayıp sırasında şüpheli bir çocuk ölümü ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canlı yayında gözaltı gerçekleşti, 3. günde Hüseyin'den itiraf geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın