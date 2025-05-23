Müge Anlı'da Ortaya Çıkan 9 Yaşındaki Çocuğun Şüpheli Ölümünde Cinayet İtirafı Geldi!

Fatma da Anlı'nın yayınına konuk oldu ve şikayetinin kasti olarak yalan beyan olduğunu açıkladı. Zaten sonrasında şikayetini geri çektiğini söyledi. Ancak Anlı bu açıklamayı ikna edici bulmadı. Fatma eşini kıskandığı için böyle bir iftira attığını söylese de çevresindekilere de Hüseyin'in oğlunu öldürdüğünü anlatmıştı.

Savcılık konu ile ilgili harekete geçti. Yayında yapılan gözaltının ardından Hüseyin 3. günde engelli çocuğu ağzına bez sıkıştırarak öldürdüğünü itiraf etti. İtirafında 'Çıkardığı seslerden rahatsız oldum, öldürdüm'' dediği ortaya çıktı.

Hakkında çocuğu öldürme suçundan tutuklama kararı çıkan Hüseyin'in ardından bugün anne Fatma'nın da savcı önünde ifadesinin alınması bekleniyor.