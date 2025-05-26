Deha'dan Ayrılığı Büyük Ses Getiren Ahsen Eroğlu En Çok Eğlendiği Dizi Setini Açıkladı!
Rol aldığı her yapımda dikkat çekmeyi başaran oyunculardan biri olan Ahsen Eroğlu son olarak Deha dizisinde Aras Bulut İynemli'yle başrolü paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun diziden ayrılığıysa epey tartışma yaratmıştı. YouTube'daki Konuk Koltuğu kanalına konuk olan Ahsen Eroğlu en çok eğlendiği dizi setini açıkladı.
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Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Annem gibi dizilerle hayatımıza giren Ahsen Eroğlu ekranların sevilen oyuncularından biri oldu.
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Şimdilerde hangi projeyle ekranlara geri döneceği merakla beklenen Ahsen Eroğlu son dönemlerde açıklamalarıyla dikkat çekiyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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