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Deha'dan Ayrılığı Büyük Ses Getiren Ahsen Eroğlu En Çok Eğlendiği Dizi Setini Açıkladı!

Deha'dan Ayrılığı Büyük Ses Getiren Ahsen Eroğlu En Çok Eğlendiği Dizi Setini Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.05.2025 - 15:19

Rol aldığı her yapımda dikkat çekmeyi başaran oyunculardan biri olan Ahsen Eroğlu son olarak Deha dizisinde Aras Bulut İynemli'yle başrolü paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun diziden ayrılığıysa epey tartışma yaratmıştı. YouTube'daki Konuk Koltuğu kanalına konuk olan Ahsen Eroğlu en çok eğlendiği dizi setini açıkladı.

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Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Annem gibi dizilerle hayatımıza giren Ahsen Eroğlu ekranların sevilen oyuncularından biri oldu.

Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Annem gibi dizilerle hayatımıza giren Ahsen Eroğlu ekranların sevilen oyuncularından biri oldu.

İlk olarak Kızlarım İçin dizisiyle başrol deneyimini yaşayan ünlü oyuncu daha sonra İstanbullu Gelin ve Kuzgun dizileriyle de büyük beğeni toplamıştı. Ardından Menajerimi Ara dizisiyle gönülleri fethedip oradan Deha kadrosuna geçiş yapmıştı. Ahsen Eroğlu bu arada birçok internet yapımı ve filmlerle de adından söz ettirmişti. 

Show TV'de yayınlanan Deha'da başrolü Aras Bulut İynemli ile paylaşıp 'Esme' karakterine hayat veren Eroğlu'nun diziden ayrılığıysa büyük tartışma yaratmıştı.

Şimdilerde hangi projeyle ekranlara geri döneceği merakla beklenen Ahsen Eroğlu son dönemlerde açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Şimdilerde hangi projeyle ekranlara geri döneceği merakla beklenen Ahsen Eroğlu son dönemlerde açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

YouTube'daki Konuk Koltuğu adlı kanala konuk olan Eroğlu bu sefer de en çok eğlendiği seti açıkladı. Üblü oyuncu 'Her gün ağlayan biri olarak, en çok eğlendiğim set Menajerimi Ara setiydi.' ifadelerini kullandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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