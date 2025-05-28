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Neler Oldu Neler! Bahar Dizisinin Sezon Finaline İzleyicilerden Gelen Tepkiler

Neler Oldu Neler! Bahar Dizisinin Sezon Finaline İzleyicilerden Gelen Tepkiler

Bahar Dizi
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
28.05.2025 - 14:24

Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar dün akşam yayınlanan (27 Mayıs) 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur'un yapımdan ayrılacağı haberlerinin gündeme oturduğu bölümde neler oldu neler... Gözler Bahar ve Evren'e çevrilmişken, Reha ile Gülçiçek'in evlenmesi de sosyal medyaya damgasını vurdu. Gelin, Bahar dizisinin sezon finali bölümüne gelen tepkileri birlikte görelim...

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İlk sezon olduğu gibi 2. sezonuyla da Show TV ekranlarına damgasını vuran Bahar dizisi geçtiğimiz akşam sezon finali yaptı.

İlk sezon olduğu gibi 2. sezonuyla da Show TV ekranlarına damgasını vuran Bahar dizisi geçtiğimiz akşam sezon finali yaptı.

Peki Güney Kore dizisi 'Doctor Cha'dan uyarlanan ve başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar'ın 48. bölümünde neler oldu? Bahar'ın sezon finalini şöyle özetleyelim;

Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor Bahar, mesleğindeki ilk gününde karmaşık bir vaka ile mücadele etmek zorunda kalır. Ameliyat esnasında yaşanan beklenmeyen durumlar, onun işini daha da karmaşık hale getirir. Diğer taraftan, Evren Peran, son operasyonunu başarıyla gerçekleştirir. Ancak onu, Amerika'ya taşınma kararını gözden geçirme gibi zorlu bir seçim beklemektedir. Hastane koridorlarında ise yeni bir heyecan baş gösterir: Amerika'da düzenlenecek olan prestijli bir tıp kongresine katılımcılar belirlenmeye başlar. Kongreye katılacak olan ekibin lideri Timur'un uçak korkusu, Rengin'in hareket alanını kısıtlar. Bu sırada, Tolga'nın Çağla'ya yaptığı beklenmedik hareket hastane personelinde büyük bir şok etkisi yaratır. Gülçiçek ve Reha'nın düğün planları ise son aşamaya gelirken, nikah gününde yaşananlar, herkesin hayatında kalıcı bir etki bırakacaktır.

Sezon finali bölümü olmasına rağmen reytinglerinde bir miktar düşüş yaşanan Bahar'ın kadrosuyla ilgili dikkat çeken bir haber paylaşıldı.

Sezon finali bölümü olmasına rağmen reytinglerinde bir miktar düşüş yaşanan Bahar'ın kadrosuyla ilgili dikkat çeken bir haber paylaşıldı.

Birsen Altuntaş, izleyenleri çoğu zaman çileden çıkaran 'Timur' karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılmak için yapım şirketiyle anlaştığını açıkladı. 

Timur Amerika'ya gitmek için özel bir uçağa bindi, tüm ekip nikahtayken bir uçağın düştüğü haberi ekranlara geldi. Bu sahnenin ardından da 'Timur öldü mü?' soruları gündeme damgasını vurdu.

Yine sosyal medya trendleri arasına giren Bahar'ın sezon finaline seyircilerden gelen tepkileri de sizler için derledik!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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