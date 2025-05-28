Neler Oldu Neler! Bahar Dizisinin Sezon Finaline İzleyicilerden Gelen Tepkiler
Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar dün akşam yayınlanan (27 Mayıs) 48. bölümüyle sezon finali yaptı. Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur'un yapımdan ayrılacağı haberlerinin gündeme oturduğu bölümde neler oldu neler... Gözler Bahar ve Evren'e çevrilmişken, Reha ile Gülçiçek'in evlenmesi de sosyal medyaya damgasını vurdu. Gelin, Bahar dizisinin sezon finali bölümüne gelen tepkileri birlikte görelim...
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İlk sezon olduğu gibi 2. sezonuyla da Show TV ekranlarına damgasını vuran Bahar dizisi geçtiğimiz akşam sezon finali yaptı.
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Sezon finali bölümü olmasına rağmen reytinglerinde bir miktar düşüş yaşanan Bahar'ın kadrosuyla ilgili dikkat çeken bir haber paylaşıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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