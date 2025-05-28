Neler Oldu Neler! Bahar Dizisinin Sezon Finaline İzleyicilerden Gelen Tepkiler

Peki Güney Kore dizisi 'Doctor Cha'dan uyarlanan ve başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar'ın 48. bölümünde neler oldu? Bahar'ın sezon finalini şöyle özetleyelim;

Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor Bahar, mesleğindeki ilk gününde karmaşık bir vaka ile mücadele etmek zorunda kalır. Ameliyat esnasında yaşanan beklenmeyen durumlar, onun işini daha da karmaşık hale getirir. Diğer taraftan, Evren Peran, son operasyonunu başarıyla gerçekleştirir. Ancak onu, Amerika'ya taşınma kararını gözden geçirme gibi zorlu bir seçim beklemektedir. Hastane koridorlarında ise yeni bir heyecan baş gösterir: Amerika'da düzenlenecek olan prestijli bir tıp kongresine katılımcılar belirlenmeye başlar. Kongreye katılacak olan ekibin lideri Timur'un uçak korkusu, Rengin'in hareket alanını kısıtlar. Bu sırada, Tolga'nın Çağla'ya yaptığı beklenmedik hareket hastane personelinde büyük bir şok etkisi yaratır. Gülçiçek ve Reha'nın düğün planları ise son aşamaya gelirken, nikah gününde yaşananlar, herkesin hayatında kalıcı bir etki bırakacaktır.