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Adının Değişeceği Açıklanan Halef'in İlk Tanıtımı Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finalinde Yayınlanacak!

Adının Değişeceği Açıklanan Halef'in İlk Tanıtımı Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finalinde Yayınlanacak!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.05.2025 - 22:17

Ekranlara damgasını vuran Çukur dizisinin ekibi yeniden Show Tv'de yayınlanacak Halef'te buluşmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Star Tv'de yayınlanması planlanan, ardından kanal değişikliğine giden giden her gelişmesiyle dikkat çekiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karslı ailesinin taht kavgalarına yoğunlaşacak olan Halef dizisinin adı değişecek. Bununla birlikte merak edilen dizinin ilk tanıtımı da Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde verilecek. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yayınlandığı döneme damgasını vuran Çukur dizisinin ekibi bu sefer yeni dizi Halef için kolları sıvamış durumda.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Çukur dizisinin ekibi bu sefer yeni dizi Halef için kolları sıvamış durumda.

Geçtiğimiz yıl birçok farklı nedenden dolayı çekimleri askıya alınan Halef dizisi yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. 

Başrolünü Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı yeni dizinin güçlü kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Hazal Türesan, Tansu Biçer, Derya Karadaş gibi birbirinden başarılı isimler yer alacak.

Merakla beklenen dizi geçtiğimiz dönemlerde isim kriziyle de gündeme gelmişti.

Merakla beklenen dizi geçtiğimiz dönemlerde isim kriziyle de gündeme gelmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hem Most Yapım, hem de Faro Company’nin aynı adı taşıyıp Halef ismi verilmesi konusu masaya yatırılmıştı. 

İki şirketin anlaşması sonrası ismin Most Yapım tarafından kullanılmasına karar kılındı. Hal böyle olunca Show TV'de yayınlacak olan dizinin yeni bir isimle yayın hayatına başlayacağı belirtildi.

Aynı zamanda Show TV'nin tarihinde bir ilke imza atacağı belirtildi.

Aynı zamanda Show TV'nin tarihinde bir ilke imza atacağı belirtildi.

Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla epey ses getiren Halef dizisinin ilk tanıtım tarihi netlik kazandı. Buna göre yeni dizinin tanıtımı, 3 sezondur ekranlara damgasını vuran Kızılcık Şerbeti'nin 30 Mayıs Cuma günü yayınlanacak olan sezon finali bölümü anında yayınlanacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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