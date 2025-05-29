Adının Değişeceği Açıklanan Halef'in İlk Tanıtımı Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finalinde Yayınlanacak!
Ekranlara damgasını vuran Çukur dizisinin ekibi yeniden Show Tv'de yayınlanacak Halef'te buluşmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Star Tv'de yayınlanması planlanan, ardından kanal değişikliğine giden giden her gelişmesiyle dikkat çekiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Karslı ailesinin taht kavgalarına yoğunlaşacak olan Halef dizisinin adı değişecek. Bununla birlikte merak edilen dizinin ilk tanıtımı da Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde verilecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yayınlandığı döneme damgasını vuran Çukur dizisinin ekibi bu sefer yeni dizi Halef için kolları sıvamış durumda.
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Merakla beklenen dizi geçtiğimiz dönemlerde isim kriziyle de gündeme gelmişti.
Aynı zamanda Show TV'nin tarihinde bir ilke imza atacağı belirtildi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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