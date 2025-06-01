Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in Veliaht'taki Yeni İmajı Pek Beğenilmedi!

Geçtiğimiz yıl farklı sebeplerden dolayı çekimleri ertelenen yeni projenin adı ilk başta 'Halef' olarak belirlenmişti. Star TV'den Show TV'ye geçen dizinin adı bir başka projeyle çakıştığı için değiştirildi ve 'Veliaht' oldu.

Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı yeni dizi unutulmaz Çukur'un eski ekibini de bir araya getirdi.

Karslı ailesinin Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını işleyecek olan 'Veliaht' aynı zamanda aşk hikayesini de ekranlara getirecek.