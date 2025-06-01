onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in Veliaht'taki Yeni İmajı Pek Beğenilmedi!

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in Veliaht'taki Yeni İmajı Pek Beğenilmedi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
01.06.2025 - 11:47

Erkan Kolçak Köstendil ekranlara damgasını vuran Çukur dizisinde canlandırdığı 'Vartolu Saadettin' karakteriyle büyük ses getirmişti. Ünlü oyuncu yeni sezonda Show Tv'de yayınlanacak eski adı 'Halef' olan ve sonrasında 'Veliaht' olarak değiştirilen diziyle ekranlara dönecek.  

Çukur'daki babasını canlandıran Ercan Kesal'la yeniden bir araya gelecek olan Köstendil bu kez 'Yahya' karakterine hayat verecek. Geçtiğimiz gün ilk tanıtımı yayınlanan dizide 'Yahya'ya hayat veren başarılı oyuncunun yeni imajıysa görenlere 'Eskiye dön' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı yeni Show Tv dizisi son günlere damgasını vurmuş durumda.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı yeni Show Tv dizisi son günlere damgasını vurmuş durumda.

Geçtiğimiz yıl farklı sebeplerden dolayı çekimleri ertelenen yeni projenin adı ilk başta 'Halef' olarak belirlenmişti. Star TV'den Show TV'ye geçen dizinin adı bir başka projeyle çakıştığı için değiştirildi ve 'Veliaht' oldu. 

Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı yeni dizi unutulmaz Çukur'un eski ekibini de bir araya getirdi. 

Karslı ailesinin Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını işleyecek olan 'Veliaht' aynı zamanda aşk hikayesini de ekranlara getirecek.

Veliaht'ın ilk tanıtımını da böyle bırakalım...

Eylül ayında yayın hayatına başlayacak olan "Veliaht" dizisinin kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil de yer alıyor.

Eylül ayında yayın hayatına başlayacak olan "Veliaht" dizisinin kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil de yer alıyor.

Çukur dizisinde hayat verdiği 'Vartolu Saadettin'le hafızalara kazınan başarılı oyuncu bu kez 'Yahya' karakterini canlandıracak. Köstendil, tıpkı Çukur döneminin başlarında olduğu gibi yine Ercan Kesal'la karşı karşıya gelecek!

Erkan Kolçak Köstendil'in 'Yahya' karakteri için büründüğü yeni imajıysa görenler tarafından pek beğenilmedi!

Erkan Kolçak Köstendil'in 'Yahya' karakteri için büründüğü yeni imajıysa görenler tarafından pek beğenilmedi!
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın