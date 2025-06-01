Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in Veliaht'taki Yeni İmajı Pek Beğenilmedi!
Erkan Kolçak Köstendil ekranlara damgasını vuran Çukur dizisinde canlandırdığı 'Vartolu Saadettin' karakteriyle büyük ses getirmişti. Ünlü oyuncu yeni sezonda Show Tv'de yayınlanacak eski adı 'Halef' olan ve sonrasında 'Veliaht' olarak değiştirilen diziyle ekranlara dönecek.
Çukur'daki babasını canlandıran Ercan Kesal'la yeniden bir araya gelecek olan Köstendil bu kez 'Yahya' karakterine hayat verecek. Geçtiğimiz gün ilk tanıtımı yayınlanan dizide 'Yahya'ya hayat veren başarılı oyuncunun yeni imajıysa görenlere 'Eskiye dön' dedirtti.
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Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı yeni Show Tv dizisi son günlere damgasını vurmuş durumda.
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Eylül ayında yayın hayatına başlayacak olan "Veliaht" dizisinin kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil de yer alıyor.
Erkan Kolçak Köstendil'in 'Yahya' karakteri için büründüğü yeni imajıysa görenler tarafından pek beğenilmedi!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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