Arka Sokaklar'ın Final Yapacağı İddialarına 'Hüsnü Çoban'ımız Özgür Ozan'dan Net Bir Cevap Geldi!

Söz konusu bu tartışmalar bir süre sonra sonlandırılmış ve dizinin 20. sezonu yapacağı belirtilmişti.

Bir sürenin ardından bu iddialar bir kez daha konuşulmaya başlandı. Ekranlarda sezon sonuna doğru gelindiği bu günlerde bir kez daha 'Arka Sokaklar final mi yapıyor?' sorusu gündeme geldi.

Bu iddiaya cevap veren ilk isimse yıllardır Arka Sokaklar'da 'Hüsnü Çoban' karakterine hayat veren Özgür Ozan oldu. Setten bir açıklama yapan Ozan, Arka Sokaklar'ın bitmediğini şakayla karışık bir şekilde açıkladı. Ünlü oyuncu 'Tatile girmeden, son set günlerimizden... Sakın yanlış anlamayın son dediysem... Dizimiz tabii ki 25 sene daha devam edecek' ifadelerini kullandı.