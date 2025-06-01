Arka Sokaklar'ın Final Yapacağı İddialarına 'Hüsnü Çoban'ımız Özgür Ozan'dan Net Bir Cevap Geldi!
Kanal D'nin en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar 19 sezondur izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda sıkça değişiklikler yaşanan polisiye dizinin final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Dizinin 'Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan 'Arka Sokaklar final mi yapıyor?' söylentilerine net bir cevap verdi.
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar tam 19 sezondur izleyicisinin karşısına çıkıyor.
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Geçtiğimiz aylarda da Arka Sokaklar'ın final yapacağına dair tartışmalar başlamıştı.
İşte o anlar:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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