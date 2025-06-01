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Arka Sokaklar'ın Final Yapacağı İddialarına 'Hüsnü Çoban'ımız Özgür Ozan'dan Net Bir Cevap Geldi!

Arka Sokaklar'ın Final Yapacağı İddialarına 'Hüsnü Çoban'ımız Özgür Ozan'dan Net Bir Cevap Geldi!

Arka Sokaklar
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
01.06.2025 - 14:13

Kanal D'nin en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar 19 sezondur izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosunda sıkça değişiklikler yaşanan polisiye dizinin final yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Dizinin 'Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan 'Arka Sokaklar final mi yapıyor?' söylentilerine net bir cevap verdi.

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Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar tam 19 sezondur izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar tam 19 sezondur izleyicisinin karşısına çıkıyor.

2006 yılından bu yana ekranlarımıza konuk olan polisiyi dizi son günlerde yine adından sıkça söz ettirmeye başladı. Cuma akşamlarının sabit dizisi olan Arka Sokaklar'ın kadrosunda yaşanan önemli değişiklikler dikkat çekti.

Ekibin bel kemiği 'Aylin'e hayat veren Özlem Çınar'ın diziden ayrılışı sonrası Yasemin Kay Allen, Engin Alkan ve Nail Kırmızıgül gibi oyuncular fenomen diziye dahil olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda da Arka Sokaklar'ın final yapacağına dair tartışmalar başlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda da Arka Sokaklar'ın final yapacağına dair tartışmalar başlamıştı.

Söz konusu bu tartışmalar bir süre sonra sonlandırılmış ve dizinin 20. sezonu yapacağı belirtilmişti. 

Bir sürenin ardından bu iddialar bir kez daha konuşulmaya başlandı. Ekranlarda sezon sonuna doğru gelindiği bu günlerde bir kez daha 'Arka Sokaklar final mi yapıyor?' sorusu gündeme geldi. 

Bu iddiaya cevap veren ilk isimse yıllardır Arka Sokaklar'da 'Hüsnü Çoban' karakterine hayat veren Özgür Ozan oldu. Setten bir açıklama yapan Ozan, Arka Sokaklar'ın bitmediğini şakayla karışık bir şekilde açıkladı. Ünlü oyuncu 'Tatile girmeden, son set günlerimizden... Sakın yanlış anlamayın son dediysem... Dizimiz tabii ki 25 sene daha devam edecek' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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