'Seyran'la Vedalaşmanın Nasıl Bir His Olduğunu Açıklayan Afra Saraçoğlu'ndan İlginç Benzetmeler!
Bir dönem reytingleri tozu dumana katan Yalı Çapkını son dönemlerde düşüşe geçerek final yapmak zorunda kalmıştı. 3 sezon boyunca büyük bir izleyici kitlesi elde eden diziyle birlikte başroldeki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yıldızları epey parlaşmıştı.
Geçtiğimiz günlerde yeni proje açıklaması yapan Afra Saraçoğlu bu kez ELLE dergisine konuştu. 'Seyran'la vedalaşmanın nasıl bir olduğunu anlatan Saraçoğlu'nun sözleri bir hayli dikkat çekti.
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Tam 3 sezon boyunca Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını rakiplerinin korkulu rüyası olmuştu.
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Partneri Mert Ramazan'la yaşadığı gel-gitli aşkla dizi dönemi boyunca adı gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'ysa epey ses getirmişti.
Özel hayatı, açıklamaları, enteresan kombinleri ve tavırlarıyla sıkça ön plana çıkan Afra Saraçoğlu bu kez ELLE dergisinin kapağına konuk oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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