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'Seyran'la Vedalaşmanın Nasıl Bir His Olduğunu Açıklayan Afra Saraçoğlu'ndan İlginç Benzetmeler!

'Seyran'la Vedalaşmanın Nasıl Bir His Olduğunu Açıklayan Afra Saraçoğlu'ndan İlginç Benzetmeler!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.06.2025 - 14:24

Bir dönem reytingleri tozu dumana katan Yalı Çapkını son dönemlerde düşüşe geçerek final yapmak zorunda kalmıştı. 3 sezon boyunca büyük bir izleyici kitlesi elde eden diziyle birlikte başroldeki Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yıldızları epey parlaşmıştı. 

Geçtiğimiz günlerde yeni proje açıklaması yapan Afra Saraçoğlu bu kez ELLE dergisine konuştu. 'Seyran'la vedalaşmanın nasıl bir olduğunu anlatan Saraçoğlu'nun sözleri bir hayli dikkat çekti.

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Tam 3 sezon boyunca Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını rakiplerinin korkulu rüyası olmuştu.

Tam 3 sezon boyunca Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını rakiplerinin korkulu rüyası olmuştu.

İlk dönemlerde izleyici kitlesini her hafta büyütmeyi başaran fenomen dizi son sezona iyi başlasada hızla düşüşe geçmişti. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin senaryosunun sıkça değişmesi izleyicilere yaka silktirmiş ve eski popülerliğini kaybetmesine neden olmuştu. 

Bununla birlikte final çanlarının çalmasından kaçamayan Yalı Çapkını 4 Nisan Cuma günü yayınlanan 101. bölüyle ekranlara veda etmişti.

Partneri Mert Ramazan'la yaşadığı gel-gitli aşkla dizi dönemi boyunca adı gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'ysa epey ses getirmişti.

Partneri Mert Ramazan'la yaşadığı gel-gitli aşkla dizi dönemi boyunca adı gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'ysa epey ses getirmişti.

Entrikanın bitmek tükenmek bilmediği diziyle birlikte ülke çapında daha büyük tanınırlık elde eden Saraçoğlu, ününe ün katmıştı. Birçok markayla iş birliği yapan, reklam filmleriyle sıkça karşımıza çıkan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde de yeni sezonda bir projede olup olmayacağını açıklamıştı.

Saraçoğlu'nun röportaj anındaki tavırlarıysa dikkatlerden kaçmamıştı:

Özel hayatı, açıklamaları, enteresan kombinleri ve tavırlarıyla sıkça ön plana çıkan Afra Saraçoğlu bu kez ELLE dergisinin kapağına konuk oldu.

Özel hayatı, açıklamaları, enteresan kombinleri ve tavırlarıyla sıkça ön plana çıkan Afra Saraçoğlu bu kez ELLE dergisinin kapağına konuk oldu.

Röportaj anında kendisine sorulan 'Seyran'la vedalaşmak nasıl bir histi?' sorusuna ilginç benzetmelerle dolu bir cevap veren ünlü oyuncu 'Seyranla vedalaşmak gerçekten çok yakın bir dostumu artık kendi yolculuğuna uğurlamak gibiydi. Sanki artık ilişkimiz bitti ve o benden, ben de ondan alacaklarımızı almış; birbirimizin hayatındaki misyonumuzu tamamlamış gibi hissettirdi. Bence şu an Seyran iyi bir noktada artık bana ihtiyacı yok. Birbirimize de iyi kötü çok şey kattığımızı düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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