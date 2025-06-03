'Seyran'la Vedalaşmanın Nasıl Bir His Olduğunu Açıklayan Afra Saraçoğlu'ndan İlginç Benzetmeler!

Röportaj anında kendisine sorulan 'Seyran'la vedalaşmak nasıl bir histi?' sorusuna ilginç benzetmelerle dolu bir cevap veren ünlü oyuncu 'Seyranla vedalaşmak gerçekten çok yakın bir dostumu artık kendi yolculuğuna uğurlamak gibiydi. Sanki artık ilişkimiz bitti ve o benden, ben de ondan alacaklarımızı almış; birbirimizin hayatındaki misyonumuzu tamamlamış gibi hissettirdi. Bence şu an Seyran iyi bir noktada artık bana ihtiyacı yok. Birbirimize de iyi kötü çok şey kattığımızı düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.