Yasak Aşk İddiasıyla Boşanmışlardı: Survivor Efecan'la Londra'da Olan Duygu Dianzenza Tepkilere Fena Patladı!

Eşi Efecan'ın kendisini Yağmur Banda'yla aldattığı iddiası kısa sürede gündeme oturdu. Eşiyle olan fotoğraflarını hesabından silen Duygu 'Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın' ifadelerini kullanmıştı.

Yasak aşk iddialarını reddeden Banda ise 'Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız ce maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum...' demişti.

Hatta Survivor Efecan'ın eşini, Yağmur Banda dışında başka kişilerle de aldattığı öne sürülmüştü.