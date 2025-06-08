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Yasak Aşk İddiasıyla Boşanmışlardı: Survivor Efecan'la Londra'da Olan Duygu Dianzenza Tepkilere Fena Patladı!

Yasak Aşk İddiasıyla Boşanmışlardı: Survivor Efecan'la Londra'da Olan Duygu Dianzenza Tepkilere Fena Patladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.06.2025 - 14:27

Bir dönem sadece Survivor'daki erken vedasıyla gündemde olan Efecan Dianzenza son günlerde yasak aşk iddiasıyla ortalığı karıştırdı. Efecan'ın, Yağmur Banda ve başka kadınlarla da aldattığı 8 yıllık eşi Duygu kendisinden boşanmıştı. 

İkilinin olay olan boşanmaları gündemdeyken yeni bir tartışma alevlendi. Eski eşlerin şimdilerde birlikte Londra'da olması bir kesim tarafından epey eleştirildi. Minik kızları için sıkça bir araya geleceklerini belirten Duygu Dianzenza ise tepkilere sert çıktı.

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2017 yılında nikah masasına oturan Efecan ve Duygu Dianzenza son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

2017 yılında nikah masasına oturan Efecan ve Duygu Dianzenza son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Eşi Efecan'ın kendisini Yağmur Banda'yla aldattığı iddiası kısa sürede gündeme oturdu. Eşiyle olan fotoğraflarını hesabından silen Duygu 'Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın' ifadelerini kullanmıştı. 

Yasak aşk iddialarını reddeden Banda ise 'Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız ce maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum...'  demişti. 

Hatta Survivor Efecan'ın eşini, Yağmur Banda dışında başka kişilerle de aldattığı öne sürülmüştü.

İkilinin birlikte göründüğü anlarsa iddiaları güçlendirmişti:

İhanet iddialarıyla gündeme damga vuran ikili, 4 Kasım 2020 tarihinde kızlarına kucaklarına almışlardı.

İhanet iddialarıyla gündeme damga vuran ikili, 4 Kasım 2020 tarihinde kızlarına kucaklarına almışlardı.

4,5 yaşındaki Anka için sessiz kaldığını belirten Duygu Dianzenza'nın Babalar Günü paylaşımıysa çok konuşulmuştu...

Efecan'la boşanan Duygu Dianzenza'ya birçok yorum gelmişti:

18 yıldır ilişki yaşayıp geçtiğimiz günlerde boşanan ikilinin şimdilerde Londra'da olması da gözlerden kaçmadı.

18 yıldır ilişki yaşayıp geçtiğimiz günlerde boşanan ikilinin şimdilerde Londra'da olması da gözlerden kaçmadı.

Eski eşiyle ve kızları Anka'yla birlikte Londra'da bulunan Duygu Dianzenza kendisine yönelik eleştirilerin gelmesine dayanamadı. Tepkilere fena patlayan Duygu 'Londra çok önceden planlanmıştı. Ve Anka çok istiyordu. Burada olmamız sadece kızımız için! Efecan kızımın babası. Ve bir çocuğun 3 tane ebeveyni vardır. 1'i annesi 1'i babası diğeri de anne ile babasının arasındaki ilişki. Biz ne yaşamış olursak olalım ömür boyu Anka'nın annesi ve babasıyız ve onunlayken her şey harika olmalı. Yeterince zor her şey.

Siz daha da zorlaştırmayın lütfen. Bizi yan yana hayat boyu görürsünüz çünkü bir çocuğumuz var. Lütfen artık salın beni.' diyerek sert çıktı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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