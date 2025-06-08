Yasak Aşk İddiasıyla Boşanmışlardı: Survivor Efecan'la Londra'da Olan Duygu Dianzenza Tepkilere Fena Patladı!
Bir dönem sadece Survivor'daki erken vedasıyla gündemde olan Efecan Dianzenza son günlerde yasak aşk iddiasıyla ortalığı karıştırdı. Efecan'ın, Yağmur Banda ve başka kadınlarla da aldattığı 8 yıllık eşi Duygu kendisinden boşanmıştı.
İkilinin olay olan boşanmaları gündemdeyken yeni bir tartışma alevlendi. Eski eşlerin şimdilerde birlikte Londra'da olması bir kesim tarafından epey eleştirildi. Minik kızları için sıkça bir araya geleceklerini belirten Duygu Dianzenza ise tepkilere sert çıktı.
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2017 yılında nikah masasına oturan Efecan ve Duygu Dianzenza son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
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İhanet iddialarıyla gündeme damga vuran ikili, 4 Kasım 2020 tarihinde kızlarına kucaklarına almışlardı.
18 yıldır ilişki yaşayıp geçtiğimiz günlerde boşanan ikilinin şimdilerde Londra'da olması da gözlerden kaçmadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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