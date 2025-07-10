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Damla Sönmez, Ozan Akbaba'yla Başrolünü Paylaştığı Çırak Dizisinin 2. Sezon Müjdesini Verdi!

Damla Sönmez, Ozan Akbaba'yla Başrolünü Paylaştığı Çırak Dizisinin 2. Sezon Müjdesini Verdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.07.2025 - 09:28

Bir suikastçının adalet savaşının anlatıldığı Çırak dizisi büyük bir ilgi görmeyi başardı. TRT Tabii'de yayınlanan ve başrollerini Damla Sönmez ile Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizi kısa sürede büyük başarı yakaladı. İzleyicilerin ilgisiyle birlikte TRT Tabii'nin en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Çırak'la ilgili müjde, dizinin başrolü Damla Sönmez'den geldi!

Kaynak: BeStyle Magazine

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TRT Tabii'de yayınlanan Çırak dizisinin başrollerini Ozan Akbaba ve Damla Sönmez paylaşıyor.

TRT Tabii'de yayınlanan Çırak dizisinin başrollerini Ozan Akbaba ve Damla Sönmez paylaşıyor.

Karanlık ve sırlarla dolu bir geçmişe sahip bir adamın, gizemli bir örgüt tarafından fark edilip çırak olarak seçilmesiyle başlayan hikayede, bir suikastçının verdiği adalet savaşı anlatılıyor. Aksiyonu yüksek dizi, konusu ve oyunculuklarıyla da beğeni topluyor.

İlk sezonuyla TRT Tabii'nin en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Çırak'ın ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyordu.

İlk sezonuyla TRT Tabii'nin en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Çırak'ın ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyordu.

Ancak merak uyandıran soruya son noktayı dizinin başrolü Damla Sönmez koydu. BeStyle Magazine dergisinin çekimlerine katılan Damla Sönmez, kendisine sorulan 'Ozan Akbaba ile başrolünü üstlendiğiniz Çırak dizisi, Tabii platformunun en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Bu kadar büyük bir ilgi bekliyor muydunuz? Sizce izleyiciyle bu güçlü bağın sırrı neydi?' diye soruldu.

Damla Sönmez ise bu soruya, 'Çırak dizisinin böylesine büyük ilgi görmesini bekliyordum ama bu kadarını tahmin etmek zordu. Ozan Akbaba ile birlikte çalışmak çok keyifliydi ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak için büyük bir özveriyle çalıştık. Sanırım izleyiciyle kurduğumuz güçlü bağın sırrı, dizideki karakterlerin gerçekliği ve samimiyetinde yatıyor. Hikaye, gündelik yaşamdan kesitler sunarken aynı zamanda evrensel duygulara dokunuyor; bu da insanların kendilerinden bir parça bulmasını sağlıyor. Tabii ki yapım kalitesi ve Tabii platformunun doğru kitleye ulaşma çabası da bunda etkili oldu. İzleyicilerin diziyi sahiplenmesi biz oyunculara da ekstra motivasyon sağlıyor. İkinci sezonun hem platform hem de izleyiciler tarafından merakla beklendiğinin farkındayız. Biz de o heyecanı paylaşıyoruz ve doğru zamanda, en iyi şekilde çekileceğine eminim. Tüm ekibin projeye olan bağlılığı ve sevgisi, ortaya güçlü bir iş çıkmasını sağlayacak.' şeklinde cevap verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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