Damla Sönmez, Ozan Akbaba'yla Başrolünü Paylaştığı Çırak Dizisinin 2. Sezon Müjdesini Verdi!

Ancak merak uyandıran soruya son noktayı dizinin başrolü Damla Sönmez koydu. BeStyle Magazine dergisinin çekimlerine katılan Damla Sönmez, kendisine sorulan 'Ozan Akbaba ile başrolünü üstlendiğiniz Çırak dizisi, Tabii platformunun en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Bu kadar büyük bir ilgi bekliyor muydunuz? Sizce izleyiciyle bu güçlü bağın sırrı neydi?' diye soruldu.

Damla Sönmez ise bu soruya, 'Çırak dizisinin böylesine büyük ilgi görmesini bekliyordum ama bu kadarını tahmin etmek zordu. Ozan Akbaba ile birlikte çalışmak çok keyifliydi ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak için büyük bir özveriyle çalıştık. Sanırım izleyiciyle kurduğumuz güçlü bağın sırrı, dizideki karakterlerin gerçekliği ve samimiyetinde yatıyor. Hikaye, gündelik yaşamdan kesitler sunarken aynı zamanda evrensel duygulara dokunuyor; bu da insanların kendilerinden bir parça bulmasını sağlıyor. Tabii ki yapım kalitesi ve Tabii platformunun doğru kitleye ulaşma çabası da bunda etkili oldu. İzleyicilerin diziyi sahiplenmesi biz oyunculara da ekstra motivasyon sağlıyor. İkinci sezonun hem platform hem de izleyiciler tarafından merakla beklendiğinin farkındayız. Biz de o heyecanı paylaşıyoruz ve doğru zamanda, en iyi şekilde çekileceğine eminim. Tüm ekibin projeye olan bağlılığı ve sevgisi, ortaya güçlü bir iş çıkmasını sağlayacak.' şeklinde cevap verdi.