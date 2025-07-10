Damla Sönmez, Ozan Akbaba'yla Başrolünü Paylaştığı Çırak Dizisinin 2. Sezon Müjdesini Verdi!
Bir suikastçının adalet savaşının anlatıldığı Çırak dizisi büyük bir ilgi görmeyi başardı. TRT Tabii'de yayınlanan ve başrollerini Damla Sönmez ile Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizi kısa sürede büyük başarı yakaladı. İzleyicilerin ilgisiyle birlikte TRT Tabii'nin en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Çırak'la ilgili müjde, dizinin başrolü Damla Sönmez'den geldi!
Kaynak: BeStyle Magazine
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TRT Tabii'de yayınlanan Çırak dizisinin başrollerini Ozan Akbaba ve Damla Sönmez paylaşıyor.
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İlk sezonuyla TRT Tabii'nin en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Çırak'ın ikinci sezonunun gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyordu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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