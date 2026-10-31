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Tesla, Cadılar Bayramı İçin Sürücüsüz Taksilerinin Sürücü Koltuğuna İskelet Yerleştirdi

Tesla, Cadılar Bayramı İçin Sürücüsüz Taksilerinin Sürücü Koltuğuna İskelet Yerleştirdi

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
31.10.2026 - 19:06

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Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı, özellikle ABD'de evlerin, bahçelerin ve hatta araçların iskeletler, balkabakları ve renkli ışıklarla süslendiği, eğlencenin sokaklara taştığı en renkli gecelerden biri olarak biliniyor. Sürücüsüz taksiler ABD'nin pek çok kentinde yıllardır yolcu taşıyor ve günlük hayatın oldukça yaygın bir parçası haline geldi. Bu yılın kutlamaları ise sürücüsüz taksileri de kapsadı.

Tesla'nın resmi robotaksi hesabından 'Bone voyage' notuyla paylaşılan görüntülerde, gece vakti kentte ilerleyen robotaksilerin sürücü koltuğunda iskeletlerin oturduğu görüldü. Camlardan yayılan yeşil ve mavi ışıklarla aydınlanan iskeletler, bu yılki Cadılar Bayramı'nın en dikkat çeken detaylarından biri oldu. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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