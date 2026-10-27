Elon Musk, Yusuf Dikeç'li Tesla Caps'ine Yanıt Verdi
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Elon Musk, X'te paylaşılan Waymo-Tesla karşılaştırmalı bir caps'i alıntılayarak hedef tahtası ve gülen yüz emojileriyle yanıtladı. Caps'in yıldızı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalyasının yanı sıra elini cebine koyup özel ekipman kullanmadan yaptığı atışla dünya gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç. Waymo'nun çok sayıda sensörle desteklenen sistemiyle, Tesla'nın kamera odaklı sade çözümünün kıyaslandığı paylaşım ünlü girişimcinin radarından kaçmadı.
Musk, Waymo-Tesla caps'ini hedef ve gülme emojileriyle alıntıladı
Dikeç ile Musk'ın hikâyesi Ağustos 2024'te başlamıştı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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