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Elon Musk, Yusuf Dikeç'li Tesla Caps'ine Yanıt Verdi

Elon Musk, Yusuf Dikeç'li Tesla Caps'ine Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 14:45
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Elon Musk, X'te paylaşılan Waymo-Tesla karşılaştırmalı bir caps'i alıntılayarak hedef tahtası ve gülen yüz emojileriyle yanıtladı. Caps'in yıldızı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalyasının yanı sıra elini cebine koyup özel ekipman kullanmadan yaptığı atışla dünya gündemine oturan milli atıcımız Yusuf Dikeç. Waymo'nun çok sayıda sensörle desteklenen sistemiyle, Tesla'nın kamera odaklı sade çözümünün kıyaslandığı paylaşım ünlü girişimcinin radarından kaçmadı.

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Musk, Waymo-Tesla caps'ini hedef ve gülme emojileriyle alıntıladı

Musk, Waymo-Tesla caps'ini hedef ve gülme emojileriyle alıntıladı
twitter.com

Caps, Waymo'yu çok sayıda sensörle donatılmış bir sistem, Tesla'yı ise yalnızca kameraya güvenen yalın bir yaklaşım olarak kurguluyor ve Tesla tarafının yüzü olarak Dikeç'i kullanıyor. Musk daha önce de Waymo'nun pahalı sensör yapısını eleştirmişti; Tesla'nın kamera odaklı yolunu savunması bu yüzden şaşırtıcı olmadı.

Dikeç ile Musk'ın hikâyesi Ağustos 2024'te başlamıştı

Dikeç ile Musk'ın hikâyesi Ağustos 2024'te başlamıştı

Dikeç, Paris 2024'te Şevval İlayda Tarhan ile 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışında gümüş madalya kazandı; elleri cebinde, özel ekipman kullanmadan yaptığı atışlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Musk da bu dönemde Dikeç'in bir paylaşımını beğenip hesabını takibe aldı. Dikeç'in, geleceğin robotlarının olimpiyatlarda madalya kazanıp kazanamayacağını sorması üzerine Musk robotların hedefi her zaman tam ortadan vuracağını yazdı ve İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Ardından yapay zekâ ile hazırlanmış bir Dikeç videosu paylaştı; video kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Aradan iki yılı aşkın süre geçse de Dikeç, Musk'ın radarından çıkmış görünmüyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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