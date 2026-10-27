Elon Musk, Yusuf Dikeç'li Tesla Caps'ine Yanıt Verdi

Dikeç, Paris 2024'te Şevval İlayda Tarhan ile 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışında gümüş madalya kazandı; elleri cebinde, özel ekipman kullanmadan yaptığı atışlarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Musk da bu dönemde Dikeç'in bir paylaşımını beğenip hesabını takibe aldı. Dikeç'in, geleceğin robotlarının olimpiyatlarda madalya kazanıp kazanamayacağını sorması üzerine Musk robotların hedefi her zaman tam ortadan vuracağını yazdı ve İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Ardından yapay zekâ ile hazırlanmış bir Dikeç videosu paylaştı; video kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Aradan iki yılı aşkın süre geçse de Dikeç, Musk'ın radarından çıkmış görünmüyor.