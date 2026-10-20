Tesla'nın Uçan Roadster'ına Uzmanlardan Yorum Geldi: Gerçek Hayatta Kullanılacak mı?
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Tesla'nın SpaceX teknolojisiyle kısa süreliğine havalanabilen yeni Roadster'ı geçen hafta büyük ses getirdi. Ancak gösterinin ardından ilk heyecan yerini sorulara bıraktı: Bu araç kontrollü bir test sahasının dışında gerçekten işe yarar mı? Aralarında yapay zekâ biliminin önde gelen isimlerinden Yann LeCun'un da bulunduğu bazı uzmanlara göre cevap pek iç açıcı değil.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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