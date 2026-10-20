Tesla'nın Uçan Roadster'ına Uzmanlardan Yorum Geldi: Gerçek Hayatta Kullanılacak mı?

New York Üniversitesi'nde profesör olan yapay zekâ bilimcisi Yann LeCun, gösteriyi X'te bir 'pazarlama şovu' olarak nitelendirdi ve aracın pratikte işe yarayıp yaramayacağını sorguladı. LeCun hesabını şöyle anlattı:

'Arabanın kütlesinin yüzde 50'sinin basınçlı hava olduğunu varsaysak bile, bu size 10 saniyeden kısa süre işe yarar itki sağlar. Aslında muhtemelen 5 saniyeye daha yakın.'

LeCun'a göre bu durumda aracın 'büyük basınçlı hava tankları taşıyan boş, hafif bir kabuk' olması gerekiyor. Sonucu da tek cümleyle özetledi: 'Sevimli bir demo ama tamamen pratik değil.'

LeCun, Tesla'nın gösterisini SpaceShipOne'a benzetti. 2004'te ilk kez görücüye çıkan SpaceShipOne, tamamen özel sermayeyle geliştirilen ilk uzay aracı olarak tarihe geçmiş, üç rekor uçuş yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştı.

Yani etkileyici bir ilk, ama günlük kullanıma dönüşmeyen bir başarı.