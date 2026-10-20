article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tesla'nın Uçan Roadster'ına Uzmanlardan Yorum Geldi: Gerçek Hayatta Kullanılacak mı?

Tesla'nın Uçan Roadster'ına Uzmanlardan Yorum Geldi: Gerçek Hayatta Kullanılacak mı?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 12:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tesla'nın SpaceX teknolojisiyle kısa süreliğine havalanabilen yeni Roadster'ı geçen hafta büyük ses getirdi. Ancak gösterinin ardından ilk heyecan yerini sorulara bıraktı: Bu araç kontrollü bir test sahasının dışında gerçekten işe yarar mı? Aralarında yapay zekâ biliminin önde gelen isimlerinden Yann LeCun'un da bulunduğu bazı uzmanlara göre cevap pek iç açıcı değil.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rampadan fırladı, havada döndü, park halindeki araçların üzerinden atladı

Rampadan fırladı, havada döndü, park halindeki araçların üzerinden atladı

15 Ekim'de Teksas'taki SpaceX roket test tesisinde çekilen gösteride ikinci nesil Tesla Roadster kavisli bir rampaya tırmandı, ardından havalanıp 180 derecelik bir dönüş yaptı ve yeniden yere indi. Bir başka gösteride ise araç, yan yana park edilmiş Tesla'ların üzerinden atladı.

Güvenlik nedeniyle araç her iki gösteride de uzaktan kumandayla kontrol edildi. Elon Musk görüntülerin ardından X'te 'Meğer gelecekte uçan arabalar varmış' diye yazdı.

Aracı havaya kaldıran sistem: Soğuk gaz iticileri

Aracı havaya kaldıran sistem: Soğuk gaz iticileri

Roadster'ın havalanmasını sağlayan sistem, SpaceX teknolojisiyle geliştirilen soğuk gaz iticileri. Bu iticiler yüksek basınçlı gazı kısa patlamalar halinde dışarı salarak itki üretiyor; Tesla'ya göre bu sayede araç çok hızlı ivmelenebiliyor ve kısa süreliğine havada kalabiliyor.

Araç üç versiyonla gelecek: Performance, Thrust ve Rocket. Uçabilen tek model, iticileri aracın çevresine yerleştirilmiş tek kişilik Rocket. Bu versiyon yalnızca davetle satılacak. Ancak Tesla, aracın ne kadar uzağa gidebildiğini ya da havada ne kadar kalabildiğini açıklamadı.

Yann LeCun: 'Pazarlama şovu'

Yann LeCun: 'Pazarlama şovu'

New York Üniversitesi'nde profesör olan yapay zekâ bilimcisi Yann LeCun, gösteriyi X'te bir 'pazarlama şovu' olarak nitelendirdi ve aracın pratikte işe yarayıp yaramayacağını sorguladı. LeCun hesabını şöyle anlattı:

'Arabanın kütlesinin yüzde 50'sinin basınçlı hava olduğunu varsaysak bile, bu size 10 saniyeden kısa süre işe yarar itki sağlar. Aslında muhtemelen 5 saniyeye daha yakın.'

LeCun'a göre bu durumda aracın 'büyük basınçlı hava tankları taşıyan boş, hafif bir kabuk' olması gerekiyor. Sonucu da tek cümleyle özetledi: 'Sevimli bir demo ama tamamen pratik değil.'

LeCun, Tesla'nın gösterisini SpaceShipOne'a benzetti. 2004'te ilk kez görücüye çıkan SpaceShipOne, tamamen özel sermayeyle geliştirilen ilk uzay aracı olarak tarihe geçmiş, üç rekor uçuş yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştı.

Yani etkileyici bir ilk, ama günlük kullanıma dönüşmeyen bir başarı.

Rakipten iğneleyici karşılama: 'Uçan araba yarışına hoş geldin'

Rakipten iğneleyici karşılama: 'Uçan araba yarışına hoş geldin'

Kendi uçan elektrikli aracını geliştiren Kaliforniya merkezli Alef Aeronautics ise Tesla'nın tanıtımına bir videoyla yanıt verdi. Görüntülerde Alef'in aracı, eski model bir Roadster'ın üzerinden uçuyor. Şirket bu uçuşun kayıtlara geçen 1.000'inci uçuşu olduğunu açıkladı.

Alef CEO'su Jim Dukhovny, Live Science'a gönderdiği açıklamada 'Uçan araba yarışına hoş geldin Tesla, on bir yıldır burada yalnızdık' dedi ve ekledi: 'Rekabet iyi bir şey, özellikle de Tesla gibi büyük bir şirketten geliyorsa.'

Tesla'nın basınçlı gaz teknolojisinden farklı olarak Alef'in aracı, dikey kalkış ve iniş için elektrikli pervaneler kullanıyor; ileri uçuş için de dönebilen bir kabin ve gövde tasarımına sahip.

Trafiğe çıkması onaylı değil, Musk da 'güvenlik odaklı değil' diyor

Trafiğe çıkması onaylı değil, Musk da 'güvenlik odaklı değil' diyor

Tesla, şirketin internet sitesinde Rocket versiyonunun kamu yollarında kullanım için onaylı olmadığını ve bulunabilirliğinin bölgesel düzenlemelere bağlı olduğunu açıkça belirtiyor. Musk da tanıtım sırasında izleyicilere Rocket'ın 'güvenlik için optimize edilmiş bir araba olmadığını' söyledi.

Yeni Roadster'ın seri üretimi 2028 için planlanıyor. Ancak Tesla'nın teslim tarihlerine uyma konusundaki geçmişi pek iç açıcı değil. Örneğin şirket, 2021'de ilk kez tanıttığı insansı robot Optimus'un üretimini 2023'te başlatmayı hedeflemiş, ardından bu tarihi birkaç kez ertelemişti. Üretim ancak son aylarda haftada birkaç yüz adet seviyesine çıkabildi.

Tesla'nın uçan Roadster'ı şimdilik etkileyici bir gösteri olarak kalıyor. Aracın kontrollü test sahalarının dışında ne kadar işe yarayacağını ise 2028'de göreceğiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın