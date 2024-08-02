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Olimpiyatlarda Romantik Anlar: Çinli Huang Yaqiong, Altın Madalya Kazanmasının Ardınan Evlenme Teklifi Aldı

Olimpiyatlarda Romantik Anlar: Çinli Huang Yaqiong, Altın Madalya Kazanmasının Ardınan Evlenme Teklifi Aldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 23:10

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Olimpiyatlar geçtiğimiz günlerde başladı. Bildiğiniz üzere, dünyanın dört bir yanından sporcuların yarıştığı olimpiyatlar bu yıl aşk şehri Paris'te gerçekleşiyor. Elbette bu atmosferden sporcular da etkilendi.

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Çinli Huang Yaqiong, badminton karışık çiftlerde altın madalyanın sahibi oldu.

Çinli Huang Yaqiong, badminton karışık çiftlerde altın madalyanın sahibi oldu.

Genç sporcu madalyanın sevincini yaşarken erkek arkadaşı Liu Yuchen'den evlilik teklidi geldi.

Genç sporcu madalyanın sevincini yaşarken erkek arkadaşı Liu Yuchen'den evlilik teklidi geldi.

Bu tatlı olay, olimpiyatların en ikonik anları arasında yerini aldı.

İşte o anlar;

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