'Paralimpik Olimpiyatları'ndan Paylaşılan Görüntüler Dünyaya Başka Bir Açıdan Bakmanızı Sağlayacak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@paralympics
2024 Paris Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu süreçte dünyanın dört bir yanından sporcular tarihe geçecek anlar yaşatıyor.
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Tüm bunların yanında, Paralimpik Olimpiyatları sırasında çekilen görüntülerin paylaşıldığı 'paralympics' isimli TikTok hesabı da oldukça dikkat çekti.
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Paylaşılan videolar milyonlarca beğeni aldı. Biz de sizler için onlardan birkaç tanesini bir araya getirdik.
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