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'Paralimpik Olimpiyatları'ndan Paylaşılan Görüntüler Dünyaya Başka Bir Açıdan Bakmanızı Sağlayacak

'Paralimpik Olimpiyatları'ndan Paylaşılan Görüntüler Dünyaya Başka Bir Açıdan Bakmanızı Sağlayacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 20:46

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2024 Paris Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu süreçte dünyanın dört bir yanından sporcular tarihe geçecek anlar yaşatıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@paralympics
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Tüm bunların yanında, Paralimpik Olimpiyatları sırasında çekilen görüntülerin paylaşıldığı 'paralympics' isimli TikTok hesabı da oldukça dikkat çekti.

Tüm bunların yanında, Paralimpik Olimpiyatları sırasında çekilen görüntülerin paylaşıldığı 'paralympics' isimli TikTok hesabı da oldukça dikkat çekti.

Paylaşılan videolar milyonlarca beğeni aldı. Biz de sizler için onlardan birkaç tanesini bir araya getirdik.

Paylaşılan videolar milyonlarca beğeni aldı. Biz de sizler için onlardan birkaç tanesini bir araya getirdik.

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