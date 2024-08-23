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İnsanlardan "Keşke Söyleseydim" Dedikleri Bir Şeyi Yazmalarını İstendi ve Ders Niteliğinde İtiraflar Geldi

İnsanlardan "Keşke Söyleseydim" Dedikleri Bir Şeyi Yazmalarını İstendi ve Ders Niteliğinde İtiraflar Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 22:27

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Elbette birçoğumuzun geçmişe dönüp düzeltmek istediği sayısız pişmanlığı vardır. Bu, insan doğasının bir parçasıdır ve yaptığımız hataların üzerinde durmak yerine, onlardan ders çıkarıp ilerlemeye çalışmak gerekir. Bu, hem kişisel hem de profesyonel hayatımızda bize yardımcı olacaktır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8P4Ja...
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Bir sosyal medya kullanıcısı insanlardan "Keşke söyleseydim" dedikleri bir şeyi yazmalarını istedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı insanlardan "Keşke söyleseydim" dedikleri bir şeyi yazmalarını istedi.

Zamanında söylenmemiş o sözler ve yarattığı sonuçlar, izleyenlere ders oldu.

Zamanında söylenmemiş o sözler ve yarattığı sonuçlar, izleyenlere ders oldu.

İşte o video;

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