2000'li Yılların Başında Bir Alışveriş Merkezinde Çekilmiş Görüntüleri İzlerken O Günlere Gideceksiniz

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_QfGL...
Alışveriş merkezleri hayatımıza yakın bir geçmişte girdi. O dönem en büyük eğlencelerimizden, hafta sonu etkinliklerimizden biri olsa da alışveriş merkezleri günümüzde eski popülaritesini kaybetti.
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2000'lerde bir Alışveriş Merkezi'nde çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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Videodaki tüm detaylar, izleyenleri o günlere götürdü.
İşte o video;
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