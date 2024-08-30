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2000'li Yılların Başında Bir Alışveriş Merkezinde Çekilmiş Görüntüleri İzlerken O Günlere Gideceksiniz

2000'li Yılların Başında Bir Alışveriş Merkezinde Çekilmiş Görüntüleri İzlerken O Günlere Gideceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 16:30 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 16:48

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Alışveriş merkezleri hayatımıza yakın bir geçmişte girdi. O dönem en büyük eğlencelerimizden, hafta sonu etkinliklerimizden biri olsa da alışveriş merkezleri günümüzde eski popülaritesini kaybetti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_QfGL...
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2000'lerde bir Alışveriş Merkezi'nde çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu.

2000'lerde bir Alışveriş Merkezi'nde çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Videodaki tüm detaylar, izleyenleri o günlere götürdü.

Videodaki tüm detaylar, izleyenleri o günlere götürdü.

İşte o video;

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