Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Uzaktan Kumandalı Kamyonu ile Akşam Vakti İnsanlara Çekirdek Dağıttı

İnsanları mutlu etmek çoğu zaman karmaşık bir süreç gibi görünse de, aslında oldukça basit ve içten bir eylemle gerçekleştirilebilir. Samimi bir gülümseme veya ona sunulan minik bir hediye, o kişinin ruh halini bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Bu küçük ama değerli jestler, insanların yaşamındaki olumsuzlukları bir nebze olsun hafifletebilir. Bir sosyal medya kullanıcısı da uzaktan kumandalı kamyonu ile böyle bir adım attı.