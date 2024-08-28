Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Uzaktan Kumandalı Kamyonu ile Akşam Vakti İnsanlara Çekirdek Dağıttı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Uzaktan Kumandalı Kamyonu ile Akşam Vakti İnsanlara Çekirdek Dağıttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 23:29

İçerik Devam Ediyor

İnsanları mutlu etmek çoğu zaman karmaşık bir süreç gibi görünse de, aslında oldukça basit ve içten bir eylemle gerçekleştirilebilir. Samimi bir gülümseme veya ona sunulan minik bir hediye, o kişinin ruh halini bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Bu küçük ama değerli jestler, insanların yaşamındaki olumsuzlukları bir nebze olsun hafifletebilir. Bir sosyal medya kullanıcısı da uzaktan kumandalı kamyonu ile böyle bir adım attı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_D3LS...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

'trucktorofficial' isimli sosyal medya kullanıcısı, akşam parkta oturan insanlara çekirdek ikram etti.

'trucktorofficial' isimli sosyal medya kullanıcısı, akşam parkta oturan insanlara çekirdek ikram etti.

İnsanların kamyona çok kibar davranması ve sadece ihtiyaçları kadar çekirdek almaları kalpleri ısıttı.

İnsanların kamyona çok kibar davranması ve sadece ihtiyaçları kadar çekirdek almaları kalpleri ısıttı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın