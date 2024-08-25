Babasını Motoruyla Küçük Bir Gezintiye Çıkaran Genç Hızın Dozunu Arttırınca Ortaya Gülümseten Görüntüler Çıktı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-20mt...
Her motor tutkunu bilir ki, motosiklet onlar için ne kadar tutkuysa aileler için de o kadar büyük endişe kaynağı. Motosikletin hızı, özgürlüğü ve adrenalin patlaması, bazıları için hayatın en büyük zevklerinden biri ancak, aileler için genellikle motosikletler tehlikeli ve korkutucu olarak bilinir.
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Bir genç babasını motosikletle bir gezintiye çıkardı.
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Hızın dozunu arttırınca güldüren anlar yaşandı.
İşte o video;
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