Oğluyla Çıktığı Kısa Motosiklet Yolculuğunun Ardından Motosikletle İlgili Net Kararlar Alan Anne

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-275W...
Bazıları için motosiklet, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir tutku. Fakat yine birçoğunun ebeveynleri kendileri ile aynı fikirde değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kadın, oğlunun motosikletiyle kısa bir yolculuğa çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğlenceli başlayan yolculuğun ardından oğluna motosikleti satması için kesin bir talimat veren annenin o anları izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın