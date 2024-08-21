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Oğluyla Çıktığı Kısa Motosiklet Yolculuğunun Ardından Motosikletle İlgili Net Kararlar Alan Anne

Oğluyla Çıktığı Kısa Motosiklet Yolculuğunun Ardından Motosikletle İlgili Net Kararlar Alan Anne

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 21:57

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Bazıları için motosiklet, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir tutku. Fakat yine birçoğunun ebeveynleri kendileri ile aynı fikirde değil.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-275W...
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Bir kadın, oğlunun motosikletiyle kısa bir yolculuğa çıktı.

Bir kadın, oğlunun motosikletiyle kısa bir yolculuğa çıktı.

Eğlenceli başlayan yolculuğun ardından oğluna motosikleti satması için kesin bir talimat veren annenin o anları izleyenleri güldürdü.

Eğlenceli başlayan yolculuğun ardından oğluna motosikleti satması için kesin bir talimat veren annenin o anları izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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