Norveç'te Bir Belgesel Çekimine Denk Gelen Türk Tırcı Zincirsiz Yaz Lastikleriyle Görevlileri Şoke Etti

Türk milleti olarak, kendimize has özelliklerimizle her zaman fark yaratmayı başarıyoruz. Kendi değerlerimizle, geleneklerimizle ve yaşam tarzımızla, dünyanın dört bir yanında iz bırakıyoruz.Her zaman özgün ve özgür ruhumuzla, dünyaya kendimizi kabul ettiriyoruz. Elbette bu her zaman iyi bir biçimde olmuyor. Norveç'te bir belgesel çekimine denk gelen Türk tır şoförü gibi.