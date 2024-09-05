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Norveç'te Bir Belgesel Çekimine Denk Gelen Türk Tırcı Zincirsiz Yaz Lastikleriyle Görevlileri Şoke Etti

Norveç'te Bir Belgesel Çekimine Denk Gelen Türk Tırcı Zincirsiz Yaz Lastikleriyle Görevlileri Şoke Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 10:28

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Türk milleti olarak, kendimize has özelliklerimizle her zaman fark yaratmayı başarıyoruz. Kendi değerlerimizle, geleneklerimizle ve yaşam tarzımızla, dünyanın dört bir yanında iz bırakıyoruz.Her zaman özgün ve özgür ruhumuzla, dünyaya kendimizi kabul ettiriyoruz. Elbette bu her zaman iyi bir biçimde olmuyor. Norveç'te bir belgesel çekimine denk gelen Türk tır şoförü gibi.

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Karlı yolca mahsur kalan araçlara yardım edildiği bir belgesele Türk bir tır şoförü denk geldi.

Karlı yolca mahsur kalan araçlara yardım edildiği bir belgesele Türk bir tır şoförü denk geldi.

Tırın yaz lastikleriyle zincirsiz bir şekilde yola çıktığını gören görevliler bunu 'çılgınlık' olarak değerlendirdi.

Tırın yaz lastikleriyle zincirsiz bir şekilde yola çıktığını gören görevliler bunu 'çılgınlık' olarak değerlendirdi.

Belgeselin devamında tır şoförünün ehliyetini Türkiye'de unuttuğu ve Norveç'te mahsur kaldığı ortaya çıktı.

İşte o anlar;

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