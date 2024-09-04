Sağlam Binaların Sırrı: Japonya'da Bir İnşaata Denk Gelen Türk Gördüğü Özen Karşısında Hayrete Düştü

Japonya, deprem aktiviteleriyle tanınan bir ülke olmasına rağmen, bu doğal afetler karşısında oldukça az hasarla karşılaşıyor. Bu durum, ülkenin depremlere karşı ne kadar duyarlı olduğunu ve buna göre yaşadığını gösteriyor. Japonya'nın bu durumlarda gösterdiği hassasiyet, diğer ülkeler için bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda Japonya'nın deprem aktivitelerine karşı nasıl bu kadar az hasarla karşılaştı merak konusu.