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Sağlam Binaların Sırrı: Japonya'da Bir İnşaata Denk Gelen Türk Gördüğü Özen Karşısında Hayrete Düştü

Sağlam Binaların Sırrı: Japonya'da Bir İnşaata Denk Gelen Türk Gördüğü Özen Karşısında Hayrete Düştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 00:10

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Japonya, deprem aktiviteleriyle tanınan bir ülke olmasına rağmen, bu doğal afetler karşısında oldukça az hasarla karşılaşıyor. Bu durum, ülkenin depremlere karşı ne kadar duyarlı olduğunu ve buna göre yaşadığını gösteriyor. Japonya'nın bu durumlarda gösterdiği hassasiyet, diğer ülkeler için bir örnek teşkil ediyor. Aynı zamanda Japonya'nın deprem aktivitelerine karşı nasıl bu kadar az hasarla karşılaştı merak konusu.

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Japonya’da bir inşaat yapımına denk gelen Bir Türk, gördüğü hassasiyet karşısında şaşkınlığını paylaştı.

Japonya’da bir inşaat yapımına denk gelen Bir Türk, gördüğü hassasiyet karşısında şaşkınlığını paylaştı.

Tek bir briket için 3 farklı terazi ile ölçüm yapan ustanın o anlar, Japonya’nın her depremden nasıl en az hasarla çıktığını gözler önüne serdi.

Tek bir briket için 3 farklı terazi ile ölçüm yapan ustanın o anlar, Japonya’nın her depremden nasıl en az hasarla çıktığını gözler önüne serdi.

İşte o anlar;

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