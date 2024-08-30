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Bir Adam Kasırganın Hayranlıkla İzlediğimiz Okyanusa Sıfır Bir Evi Suya Sürüklediği Anları Kaydetti

Bir Adam Kasırganın Hayranlıkla İzlediğimiz Okyanusa Sıfır Bir Evi Suya Sürüklediği Anları Kaydetti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 13:14 Son Güncelleme: 30.08.2024 - 13:31

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Okyanusa sıfır evlerin satışa sunulduğu o meşhur televizyon programını bilenleriniz vardır. Oradaki evleri hayranlıkla izlerken bir yandan da yaşanabilecek felaketler de her birimizin aklından tek tek geçmiştir. ABD'de meydana gelen kasırga, gerçekten o evlere neler olabileceğini gösterdi.

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Kuzey Carolina'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen Ernesto Kasırgası, pek çok yerleşim yerine zarar verdi.

Kuzey Carolina'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen Ernesto Kasırgası, pek çok yerleşim yerine zarar verdi.

Kasırgada okyanusun dibine inşa edilmiş bir ev de suya sürüklendi.

Kasırgada okyanusun dibine inşa edilmiş bir ev de suya sürüklendi.

İşte o anlar;

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