Bir Adam Kasırganın Hayranlıkla İzlediğimiz Okyanusa Sıfır Bir Evi Suya Sürüklediği Anları Kaydetti

Okyanusa sıfır evlerin satışa sunulduğu o meşhur televizyon programını bilenleriniz vardır. Oradaki evleri hayranlıkla izlerken bir yandan da yaşanabilecek felaketler de her birimizin aklından tek tek geçmiştir. ABD'de meydana gelen kasırga, gerçekten o evlere neler olabileceğini gösterdi.