Bir Adam Kasırganın Hayranlıkla İzlediğimiz Okyanusa Sıfır Bir Evi Suya Sürüklediği Anları Kaydetti

Okyanusa sıfır evlerin satışa sunulduğu o meşhur televizyon programını bilenleriniz vardır. Oradaki evleri hayranlıkla izlerken bir yandan da yaşanabilecek felaketler de her birimizin aklından tek tek geçmiştir. ABD'de meydana gelen kasırga, gerçekten o evlere neler olabileceğini gösterdi.
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Kuzey Carolina'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen Ernesto Kasırgası, pek çok yerleşim yerine zarar verdi.
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Kasırgada okyanusun dibine inşa edilmiş bir ev de suya sürüklendi.
İşte o anlar;
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