Felaketin Eşiğinden Dönüldü: Yangın Söndürme Çalışmaları Sırasında Enerjisi Kesilmeyen Hattan Alevler Çıktı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-gCzxvtwfX/
Bildiğiniz üzere ülkemizin farklı bölgelerinden yangın haberleri alıyoruz. Özellikle İzmir geçtiğimiz günden beri yangınla mücadele ediyor. Her yaz mevsiminde benzer durumlar yaşamamıza rağmen, her sene yangın söndürme ekipmanlarımız tekrar tekrar gündem oluyor.
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Yangın felaketleri sürerken, geçtiğimiz günlerde Kemerköy'de meydana gelen yangının södürme çalışmaları sırasında yaşanan ihmal yeniden gündem oldu.
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Helikopterden dökülen deniz suyunun 31,5 kV'luk hatta oluşturduğu kısa devre arkının görüntüsü yangın söndürme konusundaki durumumuzu gözler önüne serdi
İşte o anlar;
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