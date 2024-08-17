Felaketin Eşiğinden Dönüldü: Yangın Söndürme Çalışmaları Sırasında Enerjisi Kesilmeyen Hattan Alevler Çıktı

Bildiğiniz üzere ülkemizin farklı bölgelerinden yangın haberleri alıyoruz. Özellikle İzmir geçtiğimiz günden beri yangınla mücadele ediyor. Her yaz mevsiminde benzer durumlar yaşamamıza rağmen, her sene yangın söndürme ekipmanlarımız tekrar tekrar gündem oluyor.