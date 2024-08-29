Temizlik Videosu Çekecekti:Bir Kadın Evini Foşur Foşur Temizlemek İsterken Duş Kabini Patlayınca Ölümden Döndü

Bildiğiniz üzere sosyal medyada her dönem bir video türü popüler hale geliyor. Son dönemde de temizlik videolarına sık sık rastlıyoruz. Ülkemizde de pek çok örneği olan bu videolardan birini çekmek isteyen bir influencer, talihsiz bir kaza yaşadı.
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Evini adım adım temizleyen kadın, tuvaletini temizlediği sırada duş kabininin camı patladı.
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Bir anda kanlar içinde kalan kadın soluğu hastanede aldı.
İşte o anlar;
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