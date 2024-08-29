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Temizlik Videosu Çekecekti:Bir Kadın Evini Foşur Foşur Temizlemek İsterken Duş Kabini Patlayınca Ölümden Döndü

Temizlik Videosu Çekecekti:Bir Kadın Evini Foşur Foşur Temizlemek İsterken Duş Kabini Patlayınca Ölümden Döndü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 16:03 Son Güncelleme: 29.08.2024 - 16:19

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Bildiğiniz üzere sosyal medyada her dönem bir video türü popüler hale geliyor. Son dönemde de temizlik videolarına sık sık rastlıyoruz. Ülkemizde de pek çok örneği olan bu videolardan birini çekmek isteyen bir influencer, talihsiz bir kaza yaşadı.

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Evini adım adım temizleyen kadın, tuvaletini temizlediği sırada duş kabininin camı patladı.

Evini adım adım temizleyen kadın, tuvaletini temizlediği sırada duş kabininin camı patladı.

Bir anda kanlar içinde kalan kadın soluğu hastanede aldı.

Bir anda kanlar içinde kalan kadın soluğu hastanede aldı.

Boğazından da yaralanan genç kadın kazayı hafif yaralarla atlattı.

İşte o anlar;

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