Uyarı Yazısı Bile Asıldı: Adana'nın Psikopat Kedisi 'Kızım' İnsanlara Nefes Aldırmıyor

Kediler, dünyanın en ilginç canlıları. Gizemli doğaları ve bağımsız karakterleri ile ne zaman ne yapacakları asla kestirilemiyor. Onlarla geçirilen her an neredeyse, yeni bir macera ve keşif dolu bir deneyim. Adanalı kedi 'Kızım' da her hareketiyle insanları şoke ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisine yaklaşanları pişman eden Kızım, tehlike arz etmeye başlayınca bir uyarı yazısı asıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyarı yazısına rağmen sevimli görüntüsüne aldananlar onu sevmek isteyince yaşadıkları korku dolu anlar, kameraya yansıdı.
İşte o kedi;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın