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Uyarı Yazısı Bile Asıldı: Adana'nın Psikopat Kedisi 'Kızım' İnsanlara Nefes Aldırmıyor

Uyarı Yazısı Bile Asıldı: Adana'nın Psikopat Kedisi 'Kızım' İnsanlara Nefes Aldırmıyor

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 11:58

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Kediler, dünyanın en ilginç canlıları. Gizemli doğaları ve bağımsız karakterleri ile ne zaman ne yapacakları asla kestirilemiyor. Onlarla geçirilen her an neredeyse, yeni bir macera ve keşif dolu bir deneyim. Adanalı kedi 'Kızım' da her hareketiyle insanları şoke ediyor.

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Kendisine yaklaşanları pişman eden Kızım, tehlike arz etmeye başlayınca bir uyarı yazısı asıldı.

Kendisine yaklaşanları pişman eden Kızım, tehlike arz etmeye başlayınca bir uyarı yazısı asıldı.

Uyarı yazısına rağmen sevimli görüntüsüne aldananlar onu sevmek isteyince yaşadıkları korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

Uyarı yazısına rağmen sevimli görüntüsüne aldananlar onu sevmek isteyince yaşadıkları korku dolu anlar, kameraya yansıdı.

İşte o kedi;

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