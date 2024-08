Uyarı Yazısı Bile Asıldı: Adana'nın Psikopat Kedisi 'Kızım' İnsanlara Nefes Aldırmıyor

Kediler, dünyanın en ilginç canlıları. Gizemli doğaları ve bağımsız karakterleri ile ne zaman ne yapacakları asla kestirilemiyor. Onlarla geçirilen her an neredeyse, yeni bir macera ve keşif dolu bir deneyim. Adanalı kedi 'Kızım' da her hareketiyle insanları şoke ediyor.