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Üniversiteyi Kazanan Bir Genç Kayıt İçin Gitti Sırada Kampüste Karşılaştığı Aşırı Pastoral Manzarayı Paylaştı

Üniversiteyi Kazanan Bir Genç Kayıt İçin Gitti Sırada Kampüste Karşılaştığı Aşırı Pastoral Manzarayı Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 20:52

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Geçtiğimiz hafta milyonlarca gencin hayatını değiştirecek olan üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Bazıları sınavdan umduğu sonucu alamazken bazıları ise üniversiteye adım atmaya hak kazandı. Bu hafta ise kayıtlar başladı ve öğrenciler, önümüzdeki 4 yılı geçirecekleri üniversitelerini ilk kez gördü.

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Giresin Üniversitesi'ni kazanan bir genç, üniversite kapısında karşılaştığı inekleri paylaştı.

Giresin Üniversitesi'ni kazanan bir genç, üniversite kapısında karşılaştığı inekleri paylaştı.

Pek çok üniversite şehirden çok uzak olduğundan, üniversitelilerin zaten alışık olduğu bu manzara acemi öğrenciye garip geldi.

Pek çok üniversite şehirden çok uzak olduğundan, üniversitelilerin zaten alışık olduğu bu manzara acemi öğrenciye garip geldi.

İşte o üniversite;

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