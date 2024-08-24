Üniversiteyi Kazanan Bir Genç Kayıt İçin Gitti Sırada Kampüste Karşılaştığı Aşırı Pastoral Manzarayı Paylaştı

Geçtiğimiz hafta milyonlarca gencin hayatını değiştirecek olan üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Bazıları sınavdan umduğu sonucu alamazken bazıları ise üniversiteye adım atmaya hak kazandı. Bu hafta ise kayıtlar başladı ve öğrenciler, önümüzdeki 4 yılı geçirecekleri üniversitelerini ilk kez gördü.