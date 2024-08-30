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Diğer Gezegenlerde Zıpladığınızda Ne Kadar Yükselebileceğinizi Hiç Merak Etmiş miydiniz?

Diğer Gezegenlerde Zıpladığınızda Ne Kadar Yükselebileceğinizi Hiç Merak Etmiş miydiniz?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 16:43

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Evrenin her bir köşesi, inanılmaz detaylarla dolu. Keşfetmenin sınırları elbette yok. Evrenin büyüleyici detayları, keşfedilmeyi bekleyen birer hazine. Teknolojinin gelişmesi ile bu keşif daha kolay ve daha detaylı bir hal aldı.

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'metaballstudios' isimli içerik üreticisi, zıplayarak hangi gezegende ne kadar yükselebileceğinizi gösteren bir video hazırladı.

'metaballstudios' isimli içerik üreticisi, zıplayarak hangi gezegende ne kadar yükselebileceğinizi gösteren bir video hazırladı.

Ufuk açan bu video sosyal medyada viral oldu.

Ufuk açan bu video sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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Bu videolar da açalım;

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