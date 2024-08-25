Bir Grup Genç Gece Kutlamalarının Başrolü Havai Fişeklerin Gündüz Nasıl Görüneceğini Deneyerek Gösterdi

Havai fişekler, zararları hakkında yapılan pek çok uyarıya rağmen, hala kutlama etkinliklerinin baş tacı olmayı sürdürüyor. Geceleri gökyüzünde adeta bir görsel şölen oluşturan bu havai fişeklerin gündüzleri nasıl görüneceğini hiç merak etmiş miydiniz?