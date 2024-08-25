Bir Grup Genç Gece Kutlamalarının Başrolü Havai Fişeklerin Gündüz Nasıl Görüneceğini Deneyerek Gösterdi

Havai fişekler, zararları hakkında yapılan pek çok uyarıya rağmen, hala kutlama etkinliklerinin baş tacı olmayı sürdürüyor. Geceleri gökyüzünde adeta bir görsel şölen oluşturan bu havai fişeklerin gündüzleri nasıl görüneceğini hiç merak etmiş miydiniz?
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Bir grup genç, gündüz vakti havai fişek atarak oluşan görüntüyü kaydetti.
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İlginç bir doğa olayı gibi görünen o anlar sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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