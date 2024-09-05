Görüş Bildir
Haberler
Video
O Pencereler Neden? Çin'de Yaşayan Bir Kadın Evinde Daha Önce Hiç Görmediği İlginç Şeyleri Paylaştı

O Pencereler Neden? Çin'de Yaşayan Bir Kadın Evinde Daha Önce Hiç Görmediği İlginç Şeyleri Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 12:45

İçerik Devam Ediyor

Her toplumun kendine özgü kültürü ve yaşam biçimi var. Bu özgün yaşam tarzları ve kültürler, ev dekorasyonu ve mimari tasarımlar üzerinde belirleyici bir rol oynar. Her bir detay, yaşamın her alanını olduğu kadar, yaşam alanlarımızı da şekillendirir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_Dksu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çin'de yaşamaya başlayan bir kadın, evinde ilginç bulduğu şeyleri paylaştı.

Çin'de yaşamaya başlayan bir kadın, evinde ilginç bulduğu şeyleri paylaştı.

Dışarı açılan pencerelerden ayakkabı antresine bu farklı tasarımlar bazılarına gereksiz gelirken bazıları ise ülkemizde de mutlaka olması gerektiğini söyledi.

Dışarı açılan pencerelerden ayakkabı antresine bu farklı tasarımlar bazılarına gereksiz gelirken bazıları ise ülkemizde de mutlaka olması gerektiğini söyledi.

İşte o ev;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın