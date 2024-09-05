O Pencereler Neden? Çin'de Yaşayan Bir Kadın Evinde Daha Önce Hiç Görmediği İlginç Şeyleri Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_Dksu...
Her toplumun kendine özgü kültürü ve yaşam biçimi var. Bu özgün yaşam tarzları ve kültürler, ev dekorasyonu ve mimari tasarımlar üzerinde belirleyici bir rol oynar. Her bir detay, yaşamın her alanını olduğu kadar, yaşam alanlarımızı da şekillendirir.
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Çin'de yaşamaya başlayan bir kadın, evinde ilginç bulduğu şeyleri paylaştı.
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Dışarı açılan pencerelerden ayakkabı antresine bu farklı tasarımlar bazılarına gereksiz gelirken bazıları ise ülkemizde de mutlaka olması gerektiğini söyledi.
İşte o ev;
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