Nişanlısı Tarafından Türk Yemekleri ile Tanıştırılan Koreli Durumdan Pek Memnun Olmadı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C7RXNH2oiCW/
Her ülkenin yemek kültürü farklı. Haliyle damak zevkleri de farklı. Birine harika gelen bir yemek diğeri için çok kötü. Bir yemeği bir kişi, mükemmel bulabilirken, aynı yemek başka bir kişi için tam bir hayal kırıklığı olabilir. Bir Türkle nişanlanan Koreli gencin başına da tam olarak böyle bir durum geldi.
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Bir kadın, Koreli nişanlısına Türk yemeklerini tattırdı.
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Baklavadan rakıya pek çok yemeği deneyen adam, yemeklerimizden pek memnun olmadı
İşte o video;
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Kedi köpek kesip yiyenler baklavaya burun kıvırıyor,
Eşek hoşaftan ne anlar suyunu içer tanesini bırakır koy önüne pirinç yesin yenge 😅😅
Kore mutfağını da denemiş biri olarak çok şaşırdım adamın tepkilerine. Lapa tuzsuz pilav üstüne yağda yumurta ve haşlanmış sebze en ünlü yemeklerinden biri. ... Devamını Gör