Nişanlısı Tarafından Türk Yemekleri ile Tanıştırılan Koreli Durumdan Pek Memnun Olmadı

Her ülkenin yemek kültürü farklı. Haliyle damak zevkleri de farklı. Birine harika gelen bir yemek diğeri için çok kötü. Bir yemeği bir kişi, mükemmel bulabilirken, aynı yemek başka bir kişi için tam bir hayal kırıklığı olabilir. Bir Türkle nişanlanan Koreli gencin başına da tam olarak böyle bir durum geldi.