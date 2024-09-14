Mucize Gerçekleştirmeye Çalışırken Aslanlar Tarafından Saldırıya Uğrayan Adam: Daniel Abodunrin
Mucize Gerçekleştirmeye Çalışırken Aslanlar Tarafından Saldırıya Uğrayan Adam: Daniel Abodunrin
1991 yılında Daniel Abodunrin adlı bir adam, İncil'deki Daniel'in aslanlar tarafından yenilmemesini yeniden canlandırmaya çalıştı.
Ancak bu deneme, beklenmedik bir sonla karşılaştı.
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1991 yılında, Nijerya’daki Ibadan Üniversitesi’nin hayvanat bahçesi her zamanki gibi ziyaretçilere açıktı. Bu sıradan günde, Daniel Abodunrin isimli kırmızı cübbeli bir adam hayvanları görmeye gelmişti.
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Ancak onun planı, diğer ziyaretçilerin hayal bile edemeyeceği kadar farklıydı. Amacı, İncil'deki Daniel’in aslanlar tarafından zarar görmeden kurtulmasını yeniden canlandırmaktı.
Abodunrin, hayvanat bahçesi görevlilerinden aslanların yanına girmek için izin istedi ancak bu isteği reddedildi. Bu durumda çoğu insan geri çekilip ziyaretine devam ederdi. Ama Abodunrin için bu kabul edilemezdi.
Abodunrin, elinde İncil’i ve üstünde kırmızı cübbesiyle aslanların bulunduğu alana adım attı. Ziyaretçilerin bazıları bu cesur adamı durdurmaya çalışsa da diğerleri sadece izledi ve onun başarılı olmasını umdu.
Kısa süre sonra, hayvanlar üzerine atladı ve Abodunrin kendini bir ölüm kalım mücadelesinin içinde buldu.
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Ne yazık ki bu mücadeleyi kaybetti. Aslanlar, Abodunrin’i saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.
Bu trajik olay sonrasında, insanların tepkileri farklı oldu. Bazıları, Abodunrin’in inancını aşırıya taşıdığını ve bu hareketin anlamsız olduğunu düşündü.
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