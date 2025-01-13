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Cumhurbaşkanı Erdoğan Evlenecek Çiftler İçin Kredi ve Yeni Doğacak Bebekler İçin Yardım Desteklerini Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Evlenecek Çiftler İçin Kredi ve Yeni Doğacak Bebekler İçin Yardım Desteklerini Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.01.2025 - 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz 150 bin liralık kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulamaya alındığını belirtti. Erdoğan, doğum yardımlarının da artırıldığını belirtti.

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Aile Yılı Tanıtım Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol haritasını ve atılacak adımları açıkladı. Erdoğan, genç çift ve çalışan kadınlara yönelik uygulanacak yeni uygulamaları açıkladı.

Aile Yılı Tanıtım Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol haritasını ve atılacak adımları açıkladı. Erdoğan, genç çift ve çalışan kadınlara yönelik uygulanacak yeni uygulamaları açıkladı.

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi 81 ilin tamamında geçerli olacak.

Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi 81 ilin tamamında geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek çiftleri 150 bin liralık faizsiz kredi uygulamasının 81 ilin tamamında devreye alındığını belirtti. Erdoğan, “Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler' dedi.

Yeni doğacak ilk çocuk için tek seferlik yardım 5 bin TL. Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin liralık yardım yapılacak.

Yeni doğacak ilk çocuk için tek seferlik yardım 5 bin TL. Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin liralık yardım yapılacak.

“Yeni doğacak ilk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira, 3. çocuk içinde her ay 5 bin lira olacak şekilde yardımı devreye alıyoruz. Yardımları her ay annelerin hesabına yatıracağız. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.

Çalışan anneler için düşük maliyetli bakım evlerini hizmete alacağız.”

Öte yandan Erdoğan, kadınlar için esnek ve uzaktan çalışma modeline de değinerek, “Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Erdoğan, kadınlar için esnek ve uzaktan çalışma modeline de değinerek, “Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Namkör bunlar Namkör

pinko

Tek bildikleri kredi vermek. Pandemi, deprem, ekonomik kriz.... ayrıca 150,000 TL ne alacakmış düğün yapacaklar. Birde onu söylerlerse.

Kalender Cansın

İşte adamların taktiği o. Milleti borçlandırıp çalışmaya mecbur bırakıyorlar ve başlarını kaldırtmıyolar. Hani grev falan yapmasınlar. Çoğu grev yapan bizim ... Devamını Gör