Cumhurbaşkanı Erdoğan Evlenecek Çiftler İçin Kredi ve Yeni Doğacak Bebekler İçin Yardım Desteklerini Duyurdu

“Yeni doğacak ilk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira, 3. çocuk içinde her ay 5 bin lira olacak şekilde yardımı devreye alıyoruz. Yardımları her ay annelerin hesabına yatıracağız. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.

Çalışan anneler için düşük maliyetli bakım evlerini hizmete alacağız.”