Cumhurbaşkanı Erdoğan Evlenecek Çiftler İçin Kredi ve Yeni Doğacak Bebekler İçin Yardım Desteklerini Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Evlenecek Çiftler İçin Kredi ve Yeni Doğacak Bebekler İçin Yardım Desteklerini Duyurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz 150 bin liralık kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulamaya alındığını belirtti. Erdoğan, doğum yardımlarının da artırıldığını belirtti.
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Aile Yılı Tanıtım Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol haritasını ve atılacak adımları açıkladı. Erdoğan, genç çift ve çalışan kadınlara yönelik uygulanacak yeni uygulamaları açıkladı.
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Yeni evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi 81 ilin tamamında geçerli olacak.
Yeni doğacak ilk çocuk için tek seferlik yardım 5 bin TL. Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin liralık yardım yapılacak.
Öte yandan Erdoğan, kadınlar için esnek ve uzaktan çalışma modeline de değinerek, “Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz” diye konuştu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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