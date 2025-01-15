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Erdoğan'dan Özgür Özel'e Kırmızı Kart Yanıtı: “Dahiyane Fikir İçin Tebrik Ediyorum, Bunun Pişpiriği Var”

Erdoğan'dan Özgür Özel'e Kırmızı Kart Yanıtı: “Dahiyane Fikir İçin Tebrik Ediyorum, Bunun Pişpiriği Var”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2025 - 15:55

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen haftalarda Mersin mitingi öncesi “Saat 15.00’te büyük bir sürpriz yapacağız” sözleriyle herkesi meraklandırmıştı. Miting başladı, saatler 15.00'i gösterdiğinde ise beklenen ‘büyük’ sürpriz geldi! CHP lideri Özgür Özel, “Emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum” dedi ve ceketinin cebinden kırmızı kart çıkardı. Mitingde bulunanlar da kendilerine dağıtılan kırmızı kartları gösterdi. 

Özel, ‘kırmızı kart’ protestosunu başlattığını ve her mitingde kırmızı kart göstereceklerini dile getirdi. CHP’nin bu protestosu hem büyük tepki çekti hem de goygoyu beraberinde getirdi. 

CHP’nin kırmızı kartına bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt geldi. Özel’in kırmızı kart göstermesini tiye alan Erdoğan, “Dumura uğradık. Bu dahiyane fikir için başta Özel olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Kendilerini bu oyuna fazla kaptırmasınlar… Daha bunun puzzle’ı var pişpiriği var…” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen haftalarda Mersin mitingine saatler kala mitingde büyük sürpriz yapacaklarını duyurmuştu. Bu açıklama heyecan yaratmış ve herkes Özel’in işaret ettiği saat 15.00’ı beklemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen haftalarda Mersin mitingine saatler kala mitingde büyük sürpriz yapacaklarını duyurmuştu. Bu açıklama heyecan yaratmış ve herkes Özel’in işaret ettiği saat 15.00’ı beklemişti.

Saatler 15.00’ı gösterdiğinde CHP lideri Özgür Özel, mitingde ceketinin cebinden kırmızı kart çıkarmış ve geçinemeyen herkesi iktidara ‘kırmızı kart’ göstermeye davet etmişti.

Özel’in bu hamlesi şaşkınlık yaratmış ve tepkileri de beraberinde getirmişti. ‘Kırmızı kart’ protestosu topa tutulmuş ve vatandaşlar CHP’nin bu hareketini “Ciddiyetsizlik” olarak yorumlamıştı. Goygoylar da beraberinde gelmişti haliyle.

Özel’in bu hamlesi şaşkınlık yaratmış ve tepkileri de beraberinde getirmişti. ‘Kırmızı kart’ protestosu topa tutulmuş ve vatandaşlar CHP’nin bu hareketini “Ciddiyetsizlik” olarak yorumlamıştı. Goygoylar da beraberinde gelmişti haliyle.

İktidara gösterilen kırmızı kartın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından nasıl karşılanacağı da merak edilen konulardan birisiydi… Erdoğan’dan bugün ironik açıklamalar geldi.

İktidara gösterilen kırmızı kartın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından nasıl karşılanacağı da merak edilen konulardan birisiydi… Erdoğan’dan bugün ironik açıklamalar geldi.

“Dumura uğradık. Dahiyane fikir için tebrik ediyorum.”

“Dumura uğradık. Dahiyane fikir için tebrik ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kırmızı kart göstermesini tiye aldı. Erdoğan, “Bu son çıkışlarını biz de beklemiyorduk. Milletimiz gibi biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. Bu dahiyane fikir için başta Özel olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Ne bir ağırbaşlılık var ne bir ciddiyet var…”

“Ne bir ağırbaşlılık var ne bir ciddiyet var…”

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

'Ülkemizdeki muhalefetin seviyesine tanık olduk. Ana muhalefet partisini mi yoksa ilkokul müsameresi mi izliyoruz anlayamadık. Sayın Özel, “Gazi Mustafa Kemal’in koltuğunda oturuyorum” diyor. Ama bakıyorsunuz ne bir ağırbaşlılık var ne bir ciddiyet var…

Ülkenin yarısı aydınlıkken ışıkları kapatalım dediler. Ama iyi koordinasyon gerektirdiği için üç gün dayandılar. Meclis’te nöbet işine girdiler, CHP elitizminin kurbanı oldular.'

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"Daha bunun puzzle’ı var, pişpirği var, pokeri var, iskambili var."

"Daha bunun puzzle’ı var, pişpirği var, pokeri var, iskambili var."

'Şimdi daha orijinal eylemle kamuoyunun huzuruna çıktılar. Bu son çıkışlarını biz de beklemiyorduk. Milletimiz gibi biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. Bu dahiyane fikir için başta Özel olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Türk siyasetine yeni bir ufuk kazandırlar. Çaba ve zahmet gerektirmediği için kart oyununun CHP’nin karakterine daha uygun olduğunun kanaatindeyim. 

Kendilerini bu oyuna fazla kaptırmasınlar. Daha bunun puzzle’ı var, pişpirği var, pokeri var, iskambili var.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamasını izleyebilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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