Erdoğan'dan Özgür Özel'e Kırmızı Kart Yanıtı: “Dahiyane Fikir İçin Tebrik Ediyorum, Bunun Pişpiriği Var”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen haftalarda Mersin mitingi öncesi “Saat 15.00’te büyük bir sürpriz yapacağız” sözleriyle herkesi meraklandırmıştı. Miting başladı, saatler 15.00'i gösterdiğinde ise beklenen ‘büyük’ sürpriz geldi! CHP lideri Özgür Özel, “Emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum” dedi ve ceketinin cebinden kırmızı kart çıkardı. Mitingde bulunanlar da kendilerine dağıtılan kırmızı kartları gösterdi.
Özel, ‘kırmızı kart’ protestosunu başlattığını ve her mitingde kırmızı kart göstereceklerini dile getirdi. CHP’nin bu protestosu hem büyük tepki çekti hem de goygoyu beraberinde getirdi.
CHP’nin kırmızı kartına bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt geldi. Özel’in kırmızı kart göstermesini tiye alan Erdoğan, “Dumura uğradık. Bu dahiyane fikir için başta Özel olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Kendilerini bu oyuna fazla kaptırmasınlar… Daha bunun puzzle’ı var pişpiriği var…” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen haftalarda Mersin mitingine saatler kala mitingde büyük sürpriz yapacaklarını duyurmuştu. Bu açıklama heyecan yaratmış ve herkes Özel’in işaret ettiği saat 15.00’ı beklemişti.
Özel’in bu hamlesi şaşkınlık yaratmış ve tepkileri de beraberinde getirmişti. ‘Kırmızı kart’ protestosu topa tutulmuş ve vatandaşlar CHP’nin bu hareketini “Ciddiyetsizlik” olarak yorumlamıştı. Goygoylar da beraberinde gelmişti haliyle.
İktidara gösterilen kırmızı kartın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından nasıl karşılanacağı da merak edilen konulardan birisiydi… Erdoğan’dan bugün ironik açıklamalar geldi.
“Dumura uğradık. Dahiyane fikir için tebrik ediyorum.”
“Ne bir ağırbaşlılık var ne bir ciddiyet var…”
"Daha bunun puzzle’ı var, pişpirği var, pokeri var, iskambili var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamasını izleyebilirsiniz 👇
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