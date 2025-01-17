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Prof. Dr. Sinan Canan’dan Takipçilerine Cevabını Dakikalarca Düşündürecek Soru

Prof. Dr. Sinan Canan’dan Takipçilerine Cevabını Dakikalarca Düşündürecek Soru

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.01.2025 - 00:21

Romantik ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileri… Hep birilerinin size verdiği sevgi, huzuru ve hatta umudu düşünmüşsünüzdür. 'Kim size sevgi veriyor kimin varlığı sizi huzurlu kılıyor?' diye sorsak bu soruya birden fazla isim sayabilirsiniz. Peki hiç düşündünüz mü 'Birine sırf seni düşündüğü zaman bile huzur ve umut verebiliyor musun?”

Bilim insanı Prof. Dr. Sinan Canan takipçilerine bu soruyu yöneltti...

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Huzur ve umut kaotikleşen bu dünyada sahip olacağımız en büyük ganimetlerden biri hiç şüphesiz.

Huzur ve umut kaotikleşen bu dünyada sahip olacağımız en büyük ganimetlerden biri hiç şüphesiz.

Romantik ilişkiler, arkadaşlık veya aile ilişkileri... Yaşadığınız her ilişkide muhakkak huzur, mutluluk arıyorsunuzdur. Gün geçtikçe ihtiyacımızın arttığı bu kavramlar varken eminim gürültü ve kaos dolu herhangi bir ilişkiye kapınızı kapalıdır.

"Size huzur ve umut veren kim?" diye bir soru yöneltsem... Kimi veya kimleri söylersiniz? Eminim bu soruyu okuduğunuzda aklınıza hemen isimler gelmeye başlamıştır.

"Size huzur ve umut veren kim?" diye bir soru yöneltsem... Kimi veya kimleri söylersiniz? Eminim bu soruyu okuduğunuzda aklınıza hemen isimler gelmeye başlamıştır.

Peki, sizi düşündüğünde umut ve huzur dolu olan birisi var mı?

Prof. Dr. Sinan Canan, bu soruyu takipçilerine sordu. "Düşündüğünüzde size umut ve huzur veren birisi var mı?" sorusuna ne kadar hızlı yanıt verirseniz Prof. Dr. Canan'ın sorduğu soruya da bir o kadar temkinli yanıt vereceğinizi biliyorum.

Prof. Dr. Sinan Canan, bu soruyu takipçilerine sordu. "Düşündüğünüzde size umut ve huzur veren birisi var mı?" sorusuna ne kadar hızlı yanıt verirseniz Prof. Dr. Canan'ın sorduğu soruya da bir o kadar temkinli yanıt vereceğinizi biliyorum.

Çünkü çevremiz ne yazık ki onlara hissettirdiğimiz güzel duyguları dile getirmeyen ve hissettiği güzel duyguların değerini fark edemeyen kişilerle dolu...

"Birine, sırf seni düşündüğü zaman bile huzur ve umut verebiliyor musun?"

"Birine, sırf seni düşündüğü zaman bile huzur ve umut verebiliyor musun?"
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Prof. Dr. Sinan Canan'ın sorusuna gelen yanıtlara bakalım:

Prof. Dr. Sinan Canan'ın sorusuna gelen yanıtlara bakalım:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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