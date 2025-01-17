Prof. Dr. Sinan Canan’dan Takipçilerine Cevabını Dakikalarca Düşündürecek Soru

Romantik ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, aile ilişkileri… Hep birilerinin size verdiği sevgi, huzuru ve hatta umudu düşünmüşsünüzdür. 'Kim size sevgi veriyor kimin varlığı sizi huzurlu kılıyor?' diye sorsak bu soruya birden fazla isim sayabilirsiniz. Peki hiç düşündünüz mü 'Birine sırf seni düşündüğü zaman bile huzur ve umut verebiliyor musun?”

Bilim insanı Prof. Dr. Sinan Canan takipçilerine bu soruyu yöneltti...