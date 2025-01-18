Şanlıurfa’da 5 Yaşındaki Çocuğun Cinsel İstismara Uğrayıp Öldürüldüğü İddiasına Baro ve Valilik’ten Açıklama
Şanlıurfa’da 5 Yaşındaki Çocuğun Cinsel İstismara Uğrayıp Öldürüldüğü İddiasına Baro ve Valilik’ten Açıklama
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabı X’ten kan donduran bir iddiada bulundu. Çömez, Şanlıurfa’da 5 yaşındaki çocuğun ölümünün şüpheli olduğuna dair paylaşım yaptı. Çömez, öldükten sonra hastaneye götürülen çocuğun raporunda cinsel istismar bulgularının yer aldığını ve çocuğunun ölüm nedeninin ‘boğulma’ olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Konuyla ilgili Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’ndan yapılan açıklamada cinsel istismar bulgusunun rastlanılmadığı belirtildi. Şanlıurfa Valiliği ise M.N.B isimli çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Şanlıurfa'da 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boğularak öldürüldüğü iddia etti. Söz konusu iddianın sahibi İYİ Partili Turhan Çömez.
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Çömez, X hesabından yaptığı paylaşımda çocuğun öldükten sonra hastaneye getirildiğini dile getirdi ve hastane raporunu paylaştı. Çömez, paylaşımına Bakanlıkları ve Şanlıurfa Valiliği’ni etiketleyerek çağrıda bulundu.
Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yayımlayarak M.N.B’nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu da müdahil oldu. Baro, cinsel istismara dair bir bulguya rastlanılmadığını açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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