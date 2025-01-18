Şanlıurfa’da 5 Yaşındaki Çocuğun Cinsel İstismara Uğrayıp Öldürüldüğü İddiasına Baro ve Valilik’ten Açıklama

'Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir.

Kesin sonuçlar bu çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklığa kavuşacaktır.

Şanlıurfa Barosu ve Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak M.N.B kızımızın ölümüyle ilgili hukuki sürecin başından itibaren olduğu gibi bundan sonraki aşamalarında da titizlikle takipçisi olacağımızı ve adaletin tecelli etmesi için gerekli tüm desteği sağlayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'