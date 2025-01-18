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Şanlıurfa’da 5 Yaşındaki Çocuğun Cinsel İstismara Uğrayıp Öldürüldüğü İddiasına Baro ve Valilik’ten Açıklama

Şanlıurfa’da 5 Yaşındaki Çocuğun Cinsel İstismara Uğrayıp Öldürüldüğü İddiasına Baro ve Valilik’ten Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.01.2025 - 16:50

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabı X’ten kan donduran bir iddiada bulundu. Çömez, Şanlıurfa’da 5 yaşındaki çocuğun ölümünün şüpheli olduğuna dair paylaşım yaptı. Çömez, öldükten sonra hastaneye götürülen çocuğun raporunda cinsel istismar bulgularının yer aldığını ve çocuğunun ölüm nedeninin ‘boğulma’ olarak değerlendirildiğini ifade etti. 

Konuyla ilgili Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’ndan yapılan açıklamada cinsel istismar bulgusunun rastlanılmadığı belirtildi. Şanlıurfa Valiliği ise M.N.B isimli çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Şanlıurfa'da 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boğularak öldürüldüğü iddia etti. Söz konusu iddianın sahibi İYİ Partili Turhan Çömez.

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boğularak öldürüldüğü iddia etti. Söz konusu iddianın sahibi İYİ Partili Turhan Çömez.

Çömez, X hesabından yaptığı paylaşımda çocuğun öldükten sonra hastaneye getirildiğini dile getirdi ve hastane raporunu paylaştı. Çömez, paylaşımına Bakanlıkları ve Şanlıurfa Valiliği’ni etiketleyerek çağrıda bulundu.

Çömez, X hesabından yaptığı paylaşımda çocuğun öldükten sonra hastaneye getirildiğini dile getirdi ve hastane raporunu paylaştı. Çömez, paylaşımına Bakanlıkları ve Şanlıurfa Valiliği’ni etiketleyerek çağrıda bulundu.

'Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu.

Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor.

Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş.

Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor.

Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor.

Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün.'

Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yayımlayarak M.N.B’nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yayımlayarak M.N.B’nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Valilik, olayın 15 Ocak günü gerçekleştiğini ve rahatsızlanan 6 yaşındaki M.N.B’nin Harran Devlet Hastanesi’ne getirildi belirtildi. 

'Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu da müdahil oldu. Baro, cinsel istismara dair bir bulguya rastlanılmadığını açıkladı.

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu da müdahil oldu. Baro, cinsel istismara dair bir bulguya rastlanılmadığını açıkladı.
twitter.com

'Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir. 

Kesin sonuçlar bu çalışmalar tamamlandıktan sonra açıklığa kavuşacaktır. 

Şanlıurfa Barosu ve Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak M.N.B kızımızın ölümüyle ilgili hukuki sürecin başından itibaren olduğu gibi bundan sonraki aşamalarında da titizlikle takipçisi olacağımızı ve adaletin tecelli etmesi için gerekli tüm desteği sağlayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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