"Hiç Kırmızı Kart Görmedim" Diyen Erdoğan, NTV'de Gördüğü Kırmızı Kartı Anlatmış

CHP'nin başlattığı 'kırmızı kart' kampanyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminden düşmüyor. Erdoğan önce alay ettiği kampanyayla ilgili sonrasında da sert açıklamalar yapmıştı. Erdoğan'ın bugünde gündeminde CHP ve kırmızı kart kampanyası vardı. Erdoğan, 'Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var, hayatımda hiç kırmızı kart görmedim.' diyerek yeni bir eleştiri getirmişti. Ancak bugün geçmişte Erdoğan'ın yaptığı başka bir açıklama gündeme geldi.