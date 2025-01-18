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"Hiç Kırmızı Kart Görmedim" Diyen Erdoğan, NTV'de Gördüğü Kırmızı Kartı Anlatmış

"Hiç Kırmızı Kart Görmedim" Diyen Erdoğan, NTV'de Gördüğü Kırmızı Kartı Anlatmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.01.2025 - 19:27

CHP'nin başlattığı 'kırmızı kart' kampanyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminden düşmüyor. Erdoğan önce alay ettiği kampanyayla ilgili sonrasında da sert açıklamalar yapmıştı. Erdoğan'ın bugünde gündeminde CHP ve kırmızı kart kampanyası vardı. Erdoğan, 'Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var, hayatımda hiç kırmızı kart görmedim.' diyerek yeni bir eleştiri getirmişti. Ancak bugün geçmişte Erdoğan'ın yaptığı başka bir açıklama gündeme geldi.

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Erdoğan'ın son günlerdeki en çok eğlendiği konu CHP'nin "kırmızı kart" kampanyası oldu. Her fırsatta bu kampanyayı eleştirerek seçmenlerine sesleniyor.

Erdoğan'ın son günlerdeki en çok eğlendiği konu CHP'nin "kırmızı kart" kampanyası oldu. Her fırsatta bu kampanyayı eleştirerek seçmenlerine sesleniyor.

Erdoğan bugün "Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var, hayatımda hiç kırmızı kart görmedim." açıklamasıyla bir kez daha bu kampanyayı hedef aldı.

Erdoğan bugün "Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var, hayatımda hiç kırmızı kart görmedim." açıklamasıyla bir kez daha bu kampanyayı hedef aldı.

Arşivden çıkan bir Erdoğan açıklaması ise Erdoğan'ın bu açıklamasını yalanladı. Rıdvan Dilmen'in sorusunu yanıtlayan Erdoğan "bir kez" kırmızı kart gördüğünü söylemiş.

Arşivden çıkan bir Erdoğan açıklaması ise Erdoğan'ın bu açıklamasını yalanladı. Rıdvan Dilmen'in sorusunu yanıtlayan Erdoğan "bir kez" kırmızı kart gördüğünü söylemiş.

12 Kasım 2017'de Erdoğan'ın kırmızı kart gördüğüne dair anlattığı anı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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