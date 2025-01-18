Beşiktaş'ta Solskjaer İmzayı Attı, Eski Futbolcusunu Transfer Girişimine Başladı

Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen teknik direktör sorunu çözüldü. Beşiktaş, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı. Molde, Cardiff ve Manchester United'da yaptıklarıyla adından söz ettiren Norveçli zorlu bir görev için kolları sıvadı. Bugün imzalar atıldıktan sonra ilk transfer haberi de düştü. Fabrizio Romano'ya göre Solskjaer eski öğrencisini istiyor.