Beşiktaş'ta Solskjaer İmzayı Attı, Eski Futbolcusunu Transfer Girişimine Başladı
Beşiktaş'ta Solskjaer İmzayı Attı, Eski Futbolcusunu Transfer Girişimine Başladı
Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen teknik direktör sorunu çözüldü. Beşiktaş, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı. Molde, Cardiff ve Manchester United'da yaptıklarıyla adından söz ettiren Norveçli zorlu bir görev için kolları sıvadı. Bugün imzalar atıldıktan sonra ilk transfer haberi de düştü. Fabrizio Romano'ya göre Solskjaer eski öğrencisini istiyor.
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Beşiktaş teknik direktörünü nihayet buldu ve Solskjaer'e imza attırdı. Bugün resmiyete kavuşan görüşmelerin ardından ilk transfer söylentisi de duyuldu.
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Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev alan Norveçli teknik direktörün transferlerinin de bu bölgelerden olacağı düşünülüyordu.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da bu beklentiyi güçlendirecek bir transfer iddiasında bulundu. Şu an Rangers'ta forma giyen Tom Lawrence'in Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edildi.
Tom Lawrence, Solskjaer'in Manchester United U21 takımından öğrencisi durumunda. Hücuma yönelik orta saha oyuncusunun sözleşmesi mayıs ayında bitecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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