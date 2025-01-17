Okan Buruk Hatayspor Beraberliği Sonrası Yabancı VAR Hakemine Değindi

İkinci devrenin ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Galatasaray zorlandığı karşılaşmada iki puan bıraktı. Bu sezon ilk kez uygulanan VAR hakemi de hayli sahne aldı. Bir pozisyona Galatasaraylıların itirazı ise çok güçlüydü. Maç sonunda yabancı VAR'ın da çözüm olmadığı her kesimin eleştirdiği görüldü.