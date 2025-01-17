Okan Buruk Hatayspor Beraberliği Sonrası Yabancı VAR Hakemine Değindi
Okan Buruk Hatayspor Beraberliği Sonrası Yabancı VAR Hakemine Değindi
İkinci devrenin ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Galatasaray zorlandığı karşılaşmada iki puan bıraktı. Bu sezon ilk kez uygulanan VAR hakemi de hayli sahne aldı. Bir pozisyona Galatasaraylıların itirazı ise çok güçlüydü. Maç sonunda yabancı VAR'ın da çözüm olmadığı her kesimin eleştirdiği görüldü.
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Galatasaray, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak liderliğini korusa da önemli bir iki puan bıraktı.
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hedefinde ise VAR hakemi vardı. Buruk, Belçikalı hakeme eleştireler yöneltti.
Buruk, " Yabancı VAR hakemleri geldi, eleştirilmeyecek değil. Gereken eleştirileri, Türk hakemleri nasıl eleştirdiysek onları da eleştirmeliyiz." dedi.
Okan Buruk, "Dünyanın neresine giderseniz gidin penaltıdır. Gerekli eleştirileri yabancı VAR'lara yapmalıyız. Türk hakemlerinden hiçbir farkları yok." açıklaması yaptı.
Yabancı VAR hakemlerinin de eleştirileceğini söyleyen Buruk, "Eleştiriden onlar da nasibini alacak. Eli topa götürme, dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır" açıklamasını yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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