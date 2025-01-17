Hatayspor - Galatasaray Maçındaki Kritik Pozisyonda Yabancı VAR Hakemi Tartışılıyor
Hatayspor - Galatasaray Maçındaki Kritik Pozisyonda Yabancı VAR Hakemi Tartışılıyor
Hatayspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk yarı hakem kararları konuşulurken bir pozisyona Galatasaraylılar yoğun tepki gösterdi. Tartışmaların önüne geçmek için yabancı VAR hakemi getirilmişti. Bu kez de yabancı VAR tartışılmaya başlandı. Hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler hem de yorumcular herkes kendi cephesinden yorumladı konuyu. Mertens'e VAR'dan gelen penaltı da her şeyi birbirine kattı.
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Ligde ikinci devrenin açılış maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
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Bu sezonki kararın ardından sezonun ilk yabancı VAR hakemi de bu maçta görev aldı. Ancak bir pozisyonda gözler bu kez Belçikalı VAR hakemine döndü.
Hataysporlu oyuncunun vücudundan seken topa elle temas ettiği anlar görüntüye yansırken orta hakem ve VAR'dan bir karar çıkmadı. Galatasaray taraftarı buna ağır tepki gösterdi.
Belçikalı Jan Boterberg'in daha sonra Mertens'e verdiği penaltı sonrası bu kez de rakip takım taraftarları eleştirilerini artırdı. Yorumculara ve taraftaralara yabancı VAR da çözüm olmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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