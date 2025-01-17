Hatayspor - Galatasaray Maçındaki Kritik Pozisyonda Yabancı VAR Hakemi Tartışılıyor

Hatayspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İlk yarı hakem kararları konuşulurken bir pozisyona Galatasaraylılar yoğun tepki gösterdi. Tartışmaların önüne geçmek için yabancı VAR hakemi getirilmişti. Bu kez de yabancı VAR tartışılmaya başlandı. Hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler hem de yorumcular herkes kendi cephesinden yorumladı konuyu. Mertens'e VAR'dan gelen penaltı da her şeyi birbirine kattı.