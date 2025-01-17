Real Madrid'de Takım Arkadaşı Rüdiger'den Arda Güler'e Övgüler

Real Madrid'in Celta Vigo'yu uzatmalarda geçtiği maçın etkileri sürüyor. Ancelotti büyük protestolara maruz kalmış tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Maça damgasını vuran isimlerse Endrick ve Arda olmuştu. İki genç oyuncu basın tarafından da sıkça övüldü. Arda'ya bir övgü de takım arkadaşından geldi.