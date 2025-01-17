Real Madrid'de Takım Arkadaşı Rüdiger'den Arda Güler'e Övgüler
Real Madrid'de Takım Arkadaşı Rüdiger'den Arda Güler'e Övgüler
Real Madrid'in Celta Vigo'yu uzatmalarda geçtiği maçın etkileri sürüyor. Ancelotti büyük protestolara maruz kalmış tribünler tarafından ıslıklanmıştı. Maça damgasını vuran isimlerse Endrick ve Arda olmuştu. İki genç oyuncu basın tarafından da sıkça övüldü. Arda'ya bir övgü de takım arkadaşından geldi.
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Arda Güler'in kupa performansı İspanya'da konuşulanların başınada geliyor. Endrick'le performansı övülen Arda iki asist yapmıştı.
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Ancelotti'nin ıslıklandığı gecede Arda Güler'e yapılan övgüler basında geniş yer bulsa da takım arkadaşlarından da tebrik geldi.
Tecrübeli oyuncu Rüdiger ise Arda'yı övmek için soyunma odasını bile beklemedi ve sahada duygularını paylaştı.
Rüdiger, "Oyuna girişinle oyunun ritmini değiştirdin, bize çok yardımcı oldun, Endrick'in gollerinde de pasları veren sendin" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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