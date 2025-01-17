Roma'nın Vincenzo Montella İlgisi Bitmiyor, Yine İstiyorlar

Vincenzo Montella'nın milli takım kariyeri Avrupa Şampiyonası ile birlikte önemli bir aşama kaydetti. Yeni TFF yönetimi de onunla yola devam etmek istiyor. Son olarak Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia edilmişti. Ancak Montella'nın milli takımdan ayrılma gibi bir planı bulunmuyor. Bu esnada bir kez daha İtalya'dan tecrübeli teknik adamın kapısı çalındı.