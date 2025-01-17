Roma'nın Vincenzo Montella İlgisi Bitmiyor, Yine İstiyorlar
Roma'nın Vincenzo Montella İlgisi Bitmiyor, Yine İstiyorlar
Vincenzo Montella'nın milli takım kariyeri Avrupa Şampiyonası ile birlikte önemli bir aşama kaydetti. Yeni TFF yönetimi de onunla yola devam etmek istiyor. Son olarak Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia edilmişti. Ancak Montella'nın milli takımdan ayrılma gibi bir planı bulunmuyor. Bu esnada bir kez daha İtalya'dan tecrübeli teknik adamın kapısı çalındı.
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Adana Demirspor performansıyla tüm ülkenin dikkatini çeken, ardından milli takımda da başarılı sonuçlar alan Montella dikkat çekmeyi sürdürüyor.
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Cladio Ranieri ile geçici sözleşme imzalayan Roma'nın yaz aylarında yeni hocasını duyurması bekleniyor. Ranieri öncesi kapısını çaldıkları isimse Montella olmuştı.
O dönem gerçekleşmeyen hamle için Roma bir kez daha teklife hazırlanıyor.
İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Roma'da teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayın Vincenzo Montella olduğu aktarıldı.
Montella kariyerine milli takımda sürdürmek isterse diğer adaylar Ancelotti ve Mancini olarak ön plana çıkıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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